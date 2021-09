Le MacBook Pro M1X d’Apple pourrait être disponible dès octobre

La situation entourant le calendrier de sortie des produits d’Apple à l’automne semble toujours être en mouvement. Bien que certains rapports indiquent qu’Apple organiserait plusieurs événements de lancement en septembre pour ses différents appareils à venir, notamment les nouveaux modèles de MacBook Pro, la série d’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7, une image plus réaliste commence à apparaître.

Apple pourrait annoncer dès le mois d’octobre ses nouveaux modèles de MacBook Pro dotés de la nouvelle puce Apple M1X, et d’un rétroéclairage mini-LED. Les rapports sont d’abord apparus dans Digitimes, indiquant que l’actuelle pénurie de puces avait repoussé le lancement prévu en septembre à au moins octobre et peut-être même novembre.

Nous attendons un MacBook Pro de 16 pouces plus puissant depuis le lancement du MacBook Pro de 13 pouces (M1) en novembre de l’année dernière, et l’on s’attend à ce qu’Apple introduise une puce M1X plus puissante avec le MacBook Pro de 16 pouces, car il aura besoin de plus de puissance que la puce M1 ne peut en fournir.

Il y a aussi la question d’un MacBook Pro de 14 pouces, comme le note 9to5Mac. Il y a eu beaucoup de bruit autour de l’ordinateur portable Apple de 14 pouces, soit comme une mise à niveau du modèle de 13 pouces, soit comme un tout nouvel ajout à côté des tailles actuellement disponibles. Si un MacBook Pro de 14 pouces est annoncé, il sera intéressant de voir s’il sera équipé de la puce Apple M1 ou de la plus puissante Apple M1X.

Avec l’actuelle pénurie de puces qui touche tout le monde, des constructeurs automobiles aux fabricants d’électronique en passant par les fabricants de PC, il faut s’attendre à des retards de produits.

Pas de pénurie ?

AMD et Nvidia ont lentement lancé de nouvelles cartes graphiques, mais mettre les produits dans les mains des joueurs a été un défi monumental. On dit même qu’Intel pourrait retarder certaines parties du lancement de son Alder Lake jusqu’au CES 2022 en raison de préoccupations concernant l’approvisionnement en puces.

Donc, s’il s’avère qu’Apple a dû repousser sa traditionnelle fenêtre de lancement de septembre pour les nouveaux MacBook à octobre ou novembre. La bonne nouvelle est que le retard est minime, on peut donc espérer que cela s’avère être le cas.