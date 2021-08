Horizon Forbidden West a été reporté à février 2022

Lors de la soirée d’ouverture de la Gamescom, Guerrilla Games, développeur d’Horizon Forbidden West, a révélé que la date de sortie de la suite tant attendue a été repoussée. Le lancement de Horizon Forbidden West est désormais prévu pour le 18 février 2022, alors qu’il était initialement prévu pour la période des fêtes de fin d’année.

Si le jeu devait sortir vers la fin de l’année 2021, il était clair que ce délai était plus un objectif qu’une date fixe — la page du jeu sur PlayStation.com indiquait que sa date de sortie était « à confirmer », et le responsable du PlayStation Studio, Hermen Hulst, a déclaré lors d’une interview que les développeurs pensaient être « sur la bonne voie » pour une sortie à la fin de l’année 2021, mais qu’ils ne pouvaient pas en être sûrs. Il a également déclaré qu’une partie de l’incertitude était due à l’accès des développeurs aux équipements de capture de mouvement et aux acteurs pendant la pandémie.

Les PlayStation Studios de Sony, dont fait partie Guerrilla Games, participent actuellement à la réalisation de nombreux jeux : plus de 25, selon Hulst. D’autres titres inclus dans cette initiative ont également été retardés, comme Gran Turismo 7 et le prochain God of War.

Des sociétés extérieures au PlayStation Studios ont également vu certaines de leurs exclusivités PS5 retardées — Deathloop d’Arkane (une exclusivité pour la plateforme) a été repoussé à septembre 2021, et Ghostwire : Tokyo ne sortira pas non plus avant 2022.

Dans le prochain opus de la franchise Horizon, les joueurs continueront à incarner la protagoniste deHorizon Zero Dawn : Aloy. La menace dans sa dernière aventure est une étrange nouvelle faune rouge qui semble tout tuer sur son passage, à l’exception des géants robotiques qui habitent la Terre.

Difficile pour la PS5

En plus de la date de sortie de Horizon Forbidden West, Guerrilla Games a révélé qu’un patch de nouvelle génération permettant un gameplay à 60 images par seconde pour Horizon Zero Dawn est désormais disponible sur la PlayStation 5.

À ce stade, la PlayStation 5 compte encore relativement peu de jeux qui tirent vraiment parti de son matériel de nouvelle génération, comme Ratchet & Clank : Rift Apart et Returnal. Les retards s’accumulant, il semble que ce soit encore le cas pour les fêtes de fin d’année. Il est toutefois difficile de dire dans quelle mesure cela affectera les ventes de consoles. Sony a déjà vendu 10 millions de PS5, et il est toujours difficile de s’en procurer en raison de la pénurie de silicium. La bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas encore réussi à se procurer une PS5 est qu’à sa sortie en février, Horizon Forbidden West sera également disponible sur la PS4. Le studio indique que les précommandes commenceront le 2 septembre et que de plus amples informations seront fournies la semaine prochaine.