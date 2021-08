Google Docs se dote de réponses intelligentes, la meilleure fonctionnalité de Gmail

Google vient d’annoncer l’arrivée de la fonction de réponses intelligentes (Smart Reply) dans Google Docs, qui vous permettra de gagner un peu plus de temps lorsque vous répondrez à des commentaires.

Cette fonctionnalité, qui devrait être disponible en septembre pour les utilisateurs du canal de publication « Lancement rapide » dans Google Workspace, affichera des suggestions de réponses aux commentaires laissés dans les documents, ce qui, selon Google, vous permettra de rédiger des commentaires et de les envoyer à vos collègues avec une « confiance accrue ».

La fonction Smart Reply de Google Docs s’inspire de la fonction de Gmail, ainsi que des commentaires de la fonction de Rédaction intelligente et de la correction automatique de l’orthographe. Cela signifie que la fonction Réponse intelligente de Google Docs fonctionnera exactement comme son nom l’indique. Vous verrez une boîte de suggestions générée par l’ordinateur au bas de la boîte de commentaires dans Google Docs.

L’exemple de Google ci-dessus illustre parfaitement cette fonction. Ici, un collègue de travail répond au sujet d’une révision. La personne peut alors choisir « Perfect » ou « Thank you » comme options générées par la réponse intelligente.

Smart Reply sera disponible pour tous les clients de Google Workspace, ainsi que pour les clients de G Suite Basic et Business. Elle devrait être déployée automatiquement pour tous et sera activée par défaut. Vous pouvez vérifier si elle est disponible en allant dans Outils, en choisissant Préférences, puis en cliquant sur « Afficher les suggestions de réponse intelligente ».

Pour l’instant, la réponse intelligente ne suggère des réponses que dans les situations où le fil de discussion est en anglais. Il vous suffit de cliquer sur la suggestion pour l’envoyer telle quelle, ou vous pouvez la modifier avant de l’envoyer. Selon Google, Smart Reply est alimenté par l’apprentissage automatique.

L’intelligence artificielle

Google peut faire fonctionner sa magie et utiliser des milliards d’expressions et de phrases courantes pour apprendre automatiquement à connaître le monde, et éventuellement suggérer des réponses intelligentes. Bien entendu, étant donné qu’il s’agit d’une analyse de ce que les humains tapent, la réponse intelligente pourrait présenter certains biais cognitifs humains. Google affirme s’engager à rechercher activement les biais involontaires et les stratégies d’atténuation.

Google n’est pas la seule entreprise à proposer des fonctionnalités de ce type. Les services Outlook et Outlook.com de Microsoft sont dotés d’une technologie d’intelligence qui permet d’ajouter des animations joyeuses aux e-mails, d’afficher des suggestions rapides de vols et de restaurants, des prédictions de texte et même de suggérer des réponses dans les e-mails. Ces fonctionnalités sont de plus en plus courantes dans un monde où nous sommes toujours en ligne.