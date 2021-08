Microsoft annonce l’événement Xbox à la Gamescom 2021 pour le 24 août

Microsoft est l’un des premiers grands développeurs et éditeurs de jeux à confirmer sa présence à la Gamescom 2021. L’ouverture de l’événement sera animée par Geoff Keighley et diffusée en direct le 25 août à 20 heures, heure française.

Le Xbox Stream de Microsoft aura lieu un jour plus tôt, le 24 août à 19 heures, heure française, et sera animé par Parris Lilly et Kate Yeager. Cette émission sera animée par Parris Lilly et Kate Yeager. Voyez-le comme un échauffement pour ce qui vous attend le lendemain.

Pour que nos attentes soient à la hauteur et que nous ne soyons pas déçus, Microsoft a confirmé qu’aucun nouveau jeu ne sera présenté lors de l’événement. Cependant, nous aurons droit à des mises à jour approfondies de certains des titres Xbox Game Studios annoncés précédemment par la société, ainsi que de certains partenaires tiers de Microsoft, y compris certains titres à venir sur Xbox pour les fêtes de fin d’année, les sorties à venir sur le Xbox Game Pass, et bien plus encore.

L’émission peut être regardée sur YouTube, Twitch, Facebook Gaming et Twitter. Tout aussi important est le fait que le flux sera compatible avec pas moins de 30 langues, ainsi que les descriptions audio en anglais de Microsoft et le langage des signes américain.

Par ailleurs, Microsoft a confirmé que Bethesda Allemagne aura son propre programme de livestream sur plusieurs jours, à partir du 26 août, et que ceux qui veulent le regarder pourront se brancher sur la chaîne Twitch officielle du développeur.

Une vente numérique de Xbox

Enfin, Microsoft a annoncé qu’au cours de la Gamescom 2021, elle organisera une vente numérique de Xbox pour ses fans en Europe. Les joueurs pourront réaliser des économies allant jusqu’à 75 % sur un large éventail de jeux populaires pour consoles Xbox ou PC.

Davantage de détails sur la promotion seront disponibles à l’approche du salon, alors restez à l’écoute pour en savoir plus.