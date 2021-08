Apple n’est pratiquement pas touchée par la pénurie mondiale de puces électroniques

Pour Apple, il s’agit d’une excellente nouvelle. L’entreprise s’apprête à dévoiler une nouvelle génération d’iPhone le mois prochain, et cette fois, elle souhaite que tous les modèles arrivent dans les rayons selon le calendrier de sortie habituel, sans plus de retard dû aux difficultés de production.

Et tout cela parce qu’Apple a trouvé un moyen d’échapper à la pénurie mondiale de puces, comme le rapporte Wave7 Research et cité par PCMag indiquant que toute cette crise affecte « tout le monde sauf Apple ».