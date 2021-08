Xbox Cloud Gaming sera disponible sur la Xbox One et la Xbox Series X cette année

L’écosystème de jeux sur le cloud de Microsoft est presque complet. Au cours des derniers mois, nous avons vu le Xbox Cloud Gaming — un avantage accordé aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate — s’étendre à de nouvelles plateformes. Après avoir fait ses débuts sur les appareils Android, le Xbox Cloud Streaming a été lancé sur Windows 10 et iOS grâce à des applications Web basées sur le navigateur. Maintenant, Microsoft a révélé quand le Xbox Cloud Streaming fera son apparition sur les consoles Xbox.

Lors de sa présentation à la Gamescom 2021 hier soir, Microsoft a annoncé que le Xbox Cloud Gaming arrivera sur les Xbox Series X|S et Xbox One dans le courant de la fin d’année. Une fois la fonctionnalité arrivée, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourront jouer à plus de 100 jeux sur les consoles Xbox Series X|S et Xbox One d’un simple clic.

Bien sûr, vous devrez être abonné à Xbox Game Pass Ultimate pour diffuser des jeux en continu sur votre console, ce qui pourrait entraîner de nouveaux abonnements et des mises à niveau de la part des joueurs sur console qui étaient auparavant couverts par l’abonnement Xbox Game Pass standard.

Les jeux vidéo prennent plus de place que jamais en 2021. De nombreux jeux modernes utilisent bien plus de 100 Go d’espace de stockage, certains dépassant même les 200 Go. Lorsque vous atteignez la capacité de votre console, vos seules options sont d’acheter plus d’espace de stockage ou de commencer à supprimer du contenu. Ce ne sera plus le cas lorsque le jeu sur le cloud arrivera sur les consoles.

Outre le fait qu’il ne sera plus nécessaire d’installer les jeux — ce qui peut prendre une heure ou plus pour un titre AAA — les jeux disponibles sur le cloud ne prendront pas de place sur votre disque dur. Non seulement vous pouvez jouer instantanément aux jeux pris en charge, mais vous pouvez aussi économiser une tonne d’espace.

Jouez à des jeux de nouvelle génération sur la Xbox One

Le jeu sur le cloud supprime également la barrière d’entrée pour les sessions multi-joueurs. Si un ami vous invite à jouer à un jeu qui prend en charge le cloud gaming, vous pouvez vous lancer immédiatement sans avoir à acheter ou installer le jeu. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

Mais je n’ai pas encore parlé de la meilleure fonctionnalité du Xbox Cloud Gaming sur console. Microsoft indique qu’à un certain moment dans le futur (ce qui signifie vraisemblablement « pas au lancement »), ceux qui jouent sur la Xbox One seront en mesure de diffuser en streaming les jeux Xbox Series X|S uniquement sur leur console.

Ainsi, grâce au cloud, il est possible de jouer à des jeux sortis exclusivement pour les consoles de la génération 9 sur du matériel de la génération 8. Par exemple, Microsoft Flight Simulator et The Medium ne sont disponibles à l’achat et au téléchargement que sur les Xbox Series X et Xbox Series S. Xbox Cloud Gaming permet de diffuser ces jeux en streaming sur une Xbox One.

Bien que cela ne vous donnera probablement pas l’expérience next-gen complète (en partie parce que le Xbox Cloud Gaming sera diffusé en 1080p60), c’est une bonne option à avoir si vous cherchez à retarder l’achat d’une Xbox Series X mais ne voulez pas manquer les jeux de première partie de Microsoft.

Un simple processus

Une fois que le Xbox Cloud Gaming sera disponible sur les consoles, le streaming de ces jeux semble être un processus assez simple. Tout ce que vous aurez à faire est d’ouvrir l’application Xbox Game Pass sur la console de votre choix et de rechercher les jeux qui ont une icône de nuage dans le coin inférieur droit de leur illustration. Ensuite, sélectionnez le jeu, puis appuyez sur le bouton « Play », et le jeu commencera à être diffusé.

En outre, Microsoft a révélé qu’elle commencera à tester le Xbox Cloud Streaming sur la console cet automne pour les Xbox Insiders.