Forza Horizon 5 est clairement un jeu très attendu

Depuis des années, Forza est un peu la cible des joueurs. Retournez à n’importe quelle présentation de Microsoft à l’E3 et vous verrez des joueurs lever les yeux au ciel devant l’inévitable segment Forza. Les jeux de course ont longtemps été une niche dans les jeux vidéo et ont eu du mal à séduire la base de fans dite « hardcore ».

Forza Horizon 5 semble enfin sur le point de briser la barrière du cynisme. Le jeu à venir de Microsoft n’est pas un jeu de course traditionnel régi par le genre de jargon automobile que seuls les irréductibles aiment. À l’instar de ses prédécesseurs, il s’agit plutôt d’un jeu d’aventure en monde ouvert qui fait évoluer le genre hors des sentiers battus. Il offre un ensemble d’idées et d’objectifs plus créatifs pour ceux qui ne trouvent pas la conduite en rond si excitante.

Lors de la Gamescom 2021, Microsoft a présenté ce que Forza Horizon 5 avait à offrir. Incontestablement l’une des plus grandes sorties Xbox de l’année, Forza Horizon 5 ne pouvait manquer d’être présenté durant le salon, et il l’a été. Nous n’avons pas seulement eu l’occasion de voir un nouveau gameplay de Forza Horizon 5, mais plutôt les 8 premières minutes du jeu.

Le court clip (visible ci-dessus) montre quatre voitures différentes explorant les paysages mexicains de Forza Horizon 5. La vidéo ne commence pas sur un circuit de course ou une route secondaire. Au lieu de cela, nous nous trouvons dans un avion haut dans le ciel. La porte arrière s’ouvre et un VUS Ford Bronco sort prudemment, plongeant dans les airs. Un parachute s’ouvre, il atterrit sur un chemin de terre, puis décolle. Une deuxième voiture croise rapidement sa route, initiant une sorte de course de rue non officielle.

Le Bronco continue d’avancer jusqu’à ce qu’elle atteigne une glissière de sécurité en métal. Il la traverse, s’élance dans les airs et atterrit parfaitement au milieu d’une course déjà en cours. C’est le genre de séquence de film d’action que vous ne verrez pas dans une série comme la F1. À la fin du clip, on peut voir une Corvette Stingray foncer dans une énorme tempête de poussière et une Porsche Desert Flyer filer à travers une jungle. Magnifique !

Une manette Xbox en édition limitée

Enfin, Microsoft a également révélé l’édition limitée de la manette sans fil Xbox Forza Horizon 5. Si vous cherchiez une manette avec un peu de couleur, c’est probablement celle-là qu’il vous fait, avec une coque jaune transparente qui met en valeur le moteur de vibration personnalisé de la manette. En outre, nous aurons des poignées texturées, des gâchettes colorées.

Forza Horizon 5 sera lancé le 9 novembre sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Il sera disponible sur Xbox Game Pass au lancement.