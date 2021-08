Les messages éphémères de WhatsApp pourraient bientôt durer jusqu’à 90 jours

by

by

La disparition des messages, alias messages éphémères, qui était autrefois l’argument de vente de Snapchat, est de plus en plus répandue sur presque toutes les grandes plateformes de messagerie qui veulent faire la promotion de leurs fonctions de sécurité et de confidentialité. Chaque plateforme lui donne naturellement sa propre tournure, principalement dans la durée pendant laquelle elle permet aux messages d’être visibles.

WhatsApp, par exemple, offre aux utilisateurs davantage d’options pour conserver les messages aussi longtemps qu’ils le souhaitent, allant même jusqu’à trois mois maximum.

Les messages éphémères sont à la fois une mesure de protection de la vie privée et un outil de nettoyage. Ils réduisent le risque que des messages privés et des médias soient lus par des personnes non autorisées, notamment après le vol d’un smartphone. Elle permet également de réduire l’espace occupé par une application sur l’appareil en supprimant automatiquement les anciens messages après une période donnée.

Contrairement au comportement par défaut de Snapchat, WhatsApp a introduit sa fonction de messages éphémères l’année dernière avec un intervalle unique de 7 jours. Il y a quelques mois, elle a finalement ajouté une option de 24 heures pour la période la plus rapide.

Maintenant, elle étend l’ensemble des options en ajoutant une option de 90 jours, au moins dans la version bêta de l’application pour Android.

Une fonction de nettoyage automatique

Bien sûr, cela fait de la fonction de messages éphémères une fonction de nettoyage automatique plutôt qu’une fonction de confidentialité. La description de WhatsApp indique que les destinataires de ces messages peuvent de toute façon les sauvegarder par d’autres moyens. Il ne s’agit pas d’une protection infaillible de la vie privée, surtout si les messages ne sont supprimés qu’après trois mois.

WhatsApp essaie sans aucun doute d’améliorer son image en se présentant comme un champion de la sécurité et de la confidentialité, malgré ses liens avec Facebook. Au début du mois, l’entreprise a introduit une fonction « Vue une fois » pour les photos et les vidéos qui supprime automatiquement le média après qu’il ait été vu, sans minuteur. Cependant, cet intervalle de 90 jours pour la disparition des messages pourrait ne pas arriver immédiatement, car il faut quelques mois à WhatsApp pour prendre une fonctionnalité bêta et l’ajouter dans une version stable.