La smartwatch Fossil Gen 6 semble très alléchante, espérons qu’elle aura Wear OS 3

Le lancement de la série Galaxy Watch 4 a peut-être enthousiasmé les fans de Wear OS en raison de la mise à niveau à venir de leur plateforme wearable préférée, mais tout le monde n’est pas fan de Samsung ou de sa surcouche One UI Watch basée sur son ancien OS, Tizen. Ils préfèrent les smartwatches Wear OS d’autres marques, mais ils devront peut-être attendre qu’elles soient livrées avec Wear OS 3.

Fossil a récemment annoncé sa prochaine gamme de smartwatchs Fossil Gen 6, en la présentant comme « beaucoup plus, beaucoup plus rapide ». Maintenant, une nouvelle fuite a révélé un élégant design pour la future Fossil Gen 6 qui est une mise à niveau intelligente de l’itération précédente de la montre.

Cette fuite a d’abord été repérée par WinFuture comme un listing de vente, avec des photos et des spécifications. Il semble qu’il y ait des modèles de 44 mm et 42 mm, tous avec trois boutons et une couronne centrale sur le côté droit de l’écran. La source de la fuite indique que la Fossil Gen 6 fonctionnera sous Wear OS sur le SoC Snapdragon Wear 4100+ de Qualcomm. Si cela s’avère vrai, cela marquera une avancée notable pour les entreprises qui prennent Wear OS plus au sérieux, surtout si la montre prend en charge Wear OS 3 (ce qui ne sera probablement pas le cas avant 2022).

Le SoC Snapdragon Wear 4100+ réduit la largeur de la structure de 28 nm à 12 nm et offre quatre cœurs ARM Cortex-A53 pouvant atteindre 1,7 GHz ainsi qu’un GPU Adreno A504 plus rapide. La fuite suggère 8 Go de stockage interne et la prise en charge du GPS et du Bluetooth 5.0, afin que vous puissiez connecter votre smartphone.

La montre semble disposer d’un écran OLED de 1,28 pouce avec une résolution de 416 x 416 pixels, qui devrait également offrir une fonctionnalité Always-on Display et un affichage super lumineux et coloré sans grande consommation d’énergie. Les images de la fuite montrent un magnifique écran radial avec des complications pour suivre des choses comme le sommeil, les étapes, les calories brûlées, la fréquence cardiaque, le niveau de forme cardio, et même les niveaux d’oxygène dans le sang. Ce dernier est possible grâce à un capteur SpO2, une fonctionnalité plus avancée pour le suivi de la santé.

À partir de 299 euros

À l’arrière de la montre, vous verrez les capteurs qui aident à détecter chacune de ces métriques. Ils pourraient même être capables de prendre en charge un mode Activité avec GPS et de suivre les données de votre parcours de course. Vous pourrez également emmener la Gen 6 à la nage si elle se trouve dans un étui, qui sera probablement étanche jusqu’à 50 mètres. En ce qui concerne les bracelets, il semble qu’il y ait trois options : métal, cuir ou tissu. L’autonomie de la batterie devrait être d’environ 24 heures par charge pour une utilisation moyenne, avec un mode d’économie d’énergie qui prolongera la durée de la batterie jusqu’à plusieurs jours. Vous pouvez charger complètement la montre en 1 heure, ou à 80 % après environ 30 minutes.

La fuite suggère que le prix débutera à 299 euros, et que la montre sera disponible le 27 septembre 2021.