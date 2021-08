Samsung supprimera les publicités de ses applications standard cette année

Les smartphones de la gamme Galaxy de Samsung sont plutôt géniaux, mais s’il y a une chose qui agace toujours les propriétaires, ce sont les publicités dans les applications par défaut de l’entreprise.

Heureusement, Samsung a décidé de se débarrasser de ces ennuyeuses publicités de ses applications dans le courant de l’année 2021, ce qui fera de l’utilisation des applications intégrées de la société une expérience plus agréable.

Dans une déclaration à The Verge, un représentant de la société a déclaré : « Samsung a pris la décision de cesser la publicité sur les applications propriétaires, y compris Samsung Weather, Samsung Pay et Samsung Theme. La mise à jour sera prête d’ici la fin de l’année ».

La société a décidé qu’offrir une expérience plus agréable à ses utilisateurs est plus précieux que de gagner de l’argent avec ces publicités. Le représentant de Samsung a déclaré : « Nous apprécions les commentaires de nos utilisateurs et poursuivons notre engagement à leur fournir la meilleure expérience possible de nos produits et services Galaxy ».

Lorsque vous achetez un smartphone à plus de 1 000 euros comme le Galaxy S21 Ultra, vous ne voulez pas voir le type de publicités généralement placardées sur les sites Web à l’intérieur de certaines de ses applications les plus utiles. Mais, malheureusement, c’est exactement ce que les propriétaires de smartphones Galaxy ont dû endurer.

Une sage décision

Plutôt que de faire quoi que ce soit de louche pour esquiver les publicités ou de passer à des applications non Samsung qui exécutent la même fonctionnalité, il sera agréable d’avoir les applications intégrées du smartphone qui fonctionnent bien et qui ont l’air plus propres sans les ennuyeuses publicités qui occupent l’espace de l’écran.

Samsung n’a pas donné de date exacte pour la mise à jour qui supprimera les publicités, mais elle a indiqué qu’elle serait disponible cette année. Nous devrons attendre et voir, mais au moins la société va dans la bonne direction.