WhatsApp va prendre en charge le chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes locales

En plus de travailler sur plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de plusieurs appareils, et la possibilité de modifier la qualité des images et des vidéos avant de les envoyer, WhatsApp a également introduit plusieurs fonctionnalités liées à la vie privée au cours des derniers mois. Le géant de la messagerie a même commencé à tester le chiffrement de bout en bout pour les sauvegardes dans le cloud plus tôt cette année.

Et maintenant, WhatsApp va étendre cette fonctionnalité de confidentialité aux sauvegardes locales également.

Pour ceux qui l’ignorent, WhatsApp propose le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les discussions sur sa plateforme depuis 2014. Cependant, l’application de messagerie ne prend pas en charge l’E2EE pour les sauvegardes dans le cloud ou locales. WhatsApp envisage de changer cela prochainement, selon WABetaInfo.

La fonction de chiffrement de bout en bout sur les sauvegardes locales et dans le cloud de WhatsApp permettra aux utilisateurs de chiffrer leurs sauvegardes sur leurs appareils ainsi que dans le cloud avec un mot de passe ou une clé de chiffrement unique.

Ainsi, lorsqu’il sera temps de restaurer les chats et les médias à partir du cloud ou d’un ancien appareil, les utilisateurs devront fournir leur mot de passe ou leur clé de chiffrement pour accéder aux sauvegardes.

🆕 WhatsApp is also working to bring end-to-end encrypted LOCAL backups on WhatsApp beta for Android!

They were working on E2EE backups on Google Drive, but they will extend the feature for local backups as well.

This feature will be available in a future update. pic.twitter.com/2YbulmqiUQ

—WABetaInfo (@WABetaInfo) August 3, 2021