Sonos pourrait créer son propre assistant vocal hors ligne pour ses enceintes

Sonos semble travailler sur un assistant vocal hors ligne pour ses gammes d’enceintes connectées — évitant complètement la nécessité d’une connectivité Internet — et cela pourrait être exactement ce dont les utilisateurs ont besoin. Il s’agirait d’un assistant vocal alternatif à Alexa ou Google Assistant pour les enceintes de la marque, au moins pour certaines utilisations.

Comme l’a repéré Voicebot.AI, Sonos semble avoir envoyé des sondages aux utilisateurs pour évaluer, sur une échelle de 1 à 10, s’ils sont intéressés par une « nouvelle offre potentielle de produits » — une offre qui propose des commandes vocales hors ligne.

Une capture d’écran d’un sondage envoyé par e-mail par un utilisateur de Reddit montre les détails du « Sonos Voice Control », qui est décrit comme un « contrôle rapide, facile et privé conçu pour Sonos par Sonos ».

La fonctionnalité est décrite comme « disponible sur certaines enceintes Sonos à commande vocale (compatibles S2) ». L’application partenaire Sonos S2 a été lancée l’année dernière, apportant la prise en charge de l’audio Hi-Res et une nouvelle interface utilisateur pour ceux qui contrôlent leurs enceintes sans fil avec un smartphone, et est largement disponible sur la gamme d’enceintes connectées de Sonos, ce qui signifie que ce contrôle vocal hors ligne semble pouvoir être déployé sur un grand nombre de matériels audio du jour au lendemain.

Cet assistant vocal hors-ligne de Sonos serait capable de « sauter des morceaux, de régler le volume et de vérifier le niveau de la batterie » en réponse à une commande « Hey Sonos », sans « qu’aucun son ne soit envoyé sur le cloud [ou] écouté par qui que ce soit » — offrant une fonctionnalité de base pour l’écoute de musique sans risque de violation de la vie privée, comme le craignent souvent ceux qui possèdent des enceintes Alexa. L’enquête affirme que l’assistant peut répondre plus rapidement parce qu’il traiterait tout sur le dispositif, plutôt que de s’appuyer sur une connexion Internet et d’envoyer des requêtes à un serveur.

Un assistant vocal hors ligne changerait la donne

Ce qui est intéressant, c’est que Sonos Voice Control fonctionnerait aux côtés de l’assistant Amazon Alexa : « Utilisez Sonos Voice Control et Amazon Alexa sur la même enceinte. Il suffit de demander à Sonos de jouer une chanson, puis de demander à Alexa de vérifier la météo ».

Cependant, étant donné qu’Alexa nécessite une connexion Internet, l’assistant Sonos fonctionnerait toujours lorsque vous êtes hors ligne — idéal pour une enceinte Bluetooth qui est conçue pour être emportée avec vous. Les services de streaming musical comme Spotify vous permettent de télécharger des titres et des listes de lecture pour une écoute hors ligne, aussi, et avoir un assistant vocal localisé qui peut naviguer dans la lecture de base et les contrôles de volume pour vous serait une énorme aubaine.

Il convient de noter que l’enquête vise clairement à évaluer le niveau d’intérêt pour cet assistant, ce qui suggère que la fonctionnalité ne sera pas forcément déployée. Mais étant donné les avantages d’un assistant vocal hors ligne — et la facilité d’utilisation et le confort de la vie privée qu’il apporte — on peut espérer qu’il arrivera relativement vite sur le matériel Sonos.