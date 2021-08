MediaTek annonce ses puces Dimensity 920 et Dimensity 810

En ce qui concerne la disponibilité, MediaTek indique que les smartphones équipés des puces Dimensity 920 et Dimensity 810 sortiront au troisième trimestre 2021 . Donc, nous pouvons nous attendre à ce que les fabricants de smartphones lancent des appareils avec ces puces entre octobre et décembre.

Le chipset équilibre les performances, la puissance et le coût pour offrir une capture vidéo 4K HDR basée sur le matériel. En outre, il prend en charge la double SIM 5G, le double VONR, le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6.

Le Dimensity 920 apporte d’importantes améliorations par rapport à son prédécesseur de la série 900. Construit selon le procédé de 6 nm, il est doté d’un processeur octa-core basé sur des cœurs Cortex-A78 cadencés à 2,5 GHz et d’un GPU Mali-G68 MC4 intégré. Il prend en charge jusqu’à LPDDR5 RAM, jusqu’à UFS 3.1 et MediaTek HyperEngine 3.0 pour une amélioration de 9 % des performances de jeu.

Baptisés Dimensity 920 et Dimensity 810, ces nouveaux processeurs offrent des performances accrues, la prise en charge de la double carte SIM 5G et des capacités d’imagerie avancées pour les smartphones 5G.

Après avoir lancé les chipsets Dimensity 900 et 800U plus tôt dans l’année, MediaTek a annoncé cette semaine deux nouveaux processeurs destinés à équiper les futurs smartphones 5G de milieu de gamme .

Les opérateurs mobiles et les fabricants de smartphones poussent la 5G à tout le monde depuis plusieurs années maintenant, mais ces efforts seront vains si peu de gens ont des appareils qui peuvent réellement s’y connecter. Bien sûr, la plupart des smartphones haut de gamme depuis l’année dernière sont dotés d’un support 5G, mais ceux-ci ne représentent pas la majorité du marché. Surtout si l’on considère les répercussions économiques de la pandémie en cours, beaucoup de gens se tournent vers les smartphones de milieu de gamme ces jours-ci, et MediaTek l’a compris.