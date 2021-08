Spotify permettra de télécharger de la musique sur votre smartwatch Wear OS

Spotify a lancé son application Wear OS en 2018. Elle apportait des fonctionnalités rudimentaires de télécommande au poignet des utilisateurs, mais guère plus. Trois ans plus tard, Spotify apporte enfin l’une des fonctionnalités les plus demandées dans une nouvelle mise à jour.

La mise à jour de l’application Wear OS de Spotify sera disponible « dans les semaines à venir », a annoncé la société, et elle permettra la lecture hors ligne sur les smartwatches fonctionnant sous Wear OS 2.0 et plus. Cette nouvelle fonctionnalité a été annoncée en mai, en même temps que la collaboration entre Google et Samsung sur la prochaine génération du système d’exploitation Wear OS, Wear OS 3.

Cette fonctionnalité signifie également que les utilisateurs n’auront plus besoin de trimballer leur smartphone pour écouter leurs titres préférés. C’est un avantage considérable pour les coureurs ou ceux qui recherchent une fonctionnalité de smartwatch plus indépendante.

Le fait que les téléchargements hors ligne soient disponibles sur Wear OS 2 signifie qu’ils ne sont pas exclusifs aux prochaines montres Wear OS 3, comme la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic récemment annoncées par Samsung. Spotify indique que cette fonctionnalité devrait fonctionner sur les montres de Fossil, Mobvoi et Suunto. Parallèlement, la nouvelle application Wear OS de YouTube Music de Google, qui prend également en charge l’écoute hors ligne, est exclusive à Wear OS 3.

Cependant, il y a quelques réserves à faire.

Dans les « prochaines semaines »

Comme pour l’écoute hors ligne de Spotify sur l’Apple Watch, lancée en mai dernier, vous aurez besoin d’un abonnement Premium pour utiliser cette fonctionnalité. Spotify indique que vous pourrez télécharger de la musique ou des podcasts en appuyant sur le bouton « Télécharger pour regarder » dans l’application Wear OS. Une petite flèche verte apparaîtra à côté d’une liste de lecture, d’un album ou d’un podcast lorsqu’il sera disponible pour une écoute hors ligne.

Les utilisateurs gratuits pourront télécharger des podcasts directement sur la montre pour une lecture hors ligne, mais pour ce qui est de la musique, ils devront la diffuser en mode aléatoire sur un réseau Wi-Fi ou cellulaire.

Spotify n’a pas confirmé de date précise pour le lancement de la nouvelle application, mais a indiqué qu’elle arriverait dans les « prochaines semaines ».