Mac mini M1X : les principales caractéristiques de la prochaine version

Le Mac mini M1X va être mis à jour plus tard dans l’année ou au début de l’année prochaine, et un informateur a divulgué ses schémas, nous donnant un potentiel aperçu de ce à quoi le PC compact pourrait ressembler, ainsi qu’une indication des spécifications techniques à attendre.

Les schémas sont fournis par LeaksApplePro et correspondent aux précédentes fuites de la machine, bien que le tweet du compte ait été supprimé depuis.

Les premières fuites proviennent de Job Prosser en mai. Il affirmait que le prochain Mac mini serait plus fin que la version actuelle et disposerait de plus de ports. Les fuites de LeaksApplePro valident les affirmations de Prosser avec non seulement le châssis, mais aussi la disposition des ports qui semblent assez analogues aux rendus que Prosser a divulgués auparavant.

Si Apple a opté pour des changements de conception de l’iMac et du MacBook Pro au cours des dernières années, le châssis du Mac mini est plus ou moins resté le même, n’ayant pas subi de refonte majeure à part quelques changements mineurs apportés en 2018. Les rendus qui ont fait l’objet d’une fuite indiquent que cela va changer, la machine ayant l’air beaucoup plus profilée. Le design plus fin pourrait également arborer un matériau en « plexiglas » sur le dessus du châssis, selon les sources de Prosser.

En outre, le nouveau Mac mini exploiterait le processeur Apple M1X, qui pourrait apparemment comporter 10 cœurs de CPU et jusqu’à 32 cœurs de GPU. Mark Gurman, de Bloomberg, a rapporté en mai que la société prévoyait de commercialiser deux versions, le « Jade C-Chop » et le « Jade C-Die », qui pourraient différer en termes de cœurs de GPU. Cela devrait permettre une amélioration significative des performances par rapport au modèle M1 actuel, notamment dans le domaine graphique.

Un port de charge magnétique

Les rumeurs révèlent également des détails sur les ports à prévoir, de gauche à droite. La dernière version du Mac mini sera apparemment dotée d’un bouton d’alimentation, d’un port de charge magnétique, de 4 ports Thunderbolt 4, de 2 ports USB-A, d’une prise Ethernet RJ45 et d’un port HDMI. Absent de l’actuel Mac mini M1, le port de charge magnétique est également une mise à niveau que le nouveau modèle pourrait utiliser et qui l’alignerait sur l’actuel iMac de 24 pouces.

La rumeur veut que, tout comme les prochains Mac portables, le Mac mini M1X soit doté d’une version de 32 Go de RAM. En outre, la société commercialisera l’ordinateur compact dans une variété de couleurs, comme nous l’avons vu pour le dernier iMac de 24 pouces.

En ce qui concerne la date de sortie, un autre informateur affirme que le Mac mini M1X pourrait être commercialisé en même temps que le nouveau MacBook Pro qui sortira fin 2021. Cela signifie que nous pourrions les attendre dès octobre ou novembre. Cependant, étant donné la pénurie de composants Apple ainsi que de la pandémie, nous ne pouvons pas être trop sûrs. De plus, il n’y a aucune information sur les prix à ce jour.