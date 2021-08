Samsung lance ses Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic avec Wear OS

Samsung a lancé la gamme de montres connectées Galaxy Watch 4 — Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic lors de son événement Galaxy Unpacked aujourd’hui. Il s’agit notamment des premières smartwatches à être équipées du tout nouveau processeur Exynos W920 de 5 nm. Il est également intéressant de noter que ces nouvelles montres Galaxy fonctionnent avec One UI Watch basée sur Wear OS.

La Galaxy Watch 4 est proposée dans des variantes de 40 mm et 44 mm, tandis que vous pouvez choisir entre des variantes de 42 mm et 46 mm pour la Galaxy Watch 4 Classic. Vous bénéficiez d’un écran AMOLED de 1,2 pouce avec une résolution de 396 x 396 pixels et d’une protection Gorilla Glass DX+ (DX sur Classic) sur les modèles de 40 mm et 42 mm. Avec les modèles 44 mm et 46 mm, Samsung propose un écran AMOLED plus grand de 1,4 pouce et une résolution de 450 x 450 avec une protection DX+ (DX sur Classic).

Le processeur utilisé dans la gamme Galaxy Watch 4 est le Exynos W920 à double cœur de 1,18 GHz basé sur un nœud de processus de 5 nm. La smartwatch fonctionne sous Wear OS développé par Samsung avec la surcouche One UI Watch 3 par-dessus. Grâce à Wear OS, vous pouvez facilement installer toutes vos applications préférées depuis le Google Play Store, choisir entre Bixby et Google Assistant, et bien plus encore.

Les fonctionnalités liées à la santé embarquées sont la mesure de la composition corporelle, la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance de l’oxygène dans le sang SpO2 et le suivi du sommeil. Vous bénéficiez d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68 et d’un classement MIL-STD-810G sur la série Galaxy Watch 4.

Les options de connectivité de la série Galaxy Watch 4 comprennent le Wi-Fi, le Bluetooth 5.0, le NFC, le GPS, Glonass, Beidou, Galileo et la 4G LTE en option. Au cas où vous vous poseriez la question, elle est livrée avec 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. En outre, les deux montres comprennent un haut-parleur et un microphone pour permettre aux utilisateurs de passer/prendre des appels. En outre, vous pouvez utiliser la série Galaxy Watch 4 pour changer les modes ANC sur vos nouveaux Galaxy Buds 2.

Prix et disponibilité

Le prix de la Galaxy Watch 4 Classic est de 349,99 euros pour le modèle Bluetooth. Si vous avez besoin de la connectivité LTE, vous devrez débourser 399,99 euros. Le prix de la Galaxy Watch 4 classique est de 249,99 euros pour la variante Bluetooth et de 299,99 euros avec la connectivité LTE.

Vous pouvez précommander la série Galaxy Watch 4 à partir du 11 août et les montres seront expédiées à partir du 27 août. Vous pouvez acheter la Galaxy Watch 4 de 44 mm dans les coloris noir, vert et argent et la Galaxy Watch 4 de 40 mm en noir, or rose et argent. La Galaxy Watch 4 Classic est disponible en noir et en argent. Samsung lancera également une édition limitée de la Galaxy Watch 4 Classic Thom Browne fin septembre.