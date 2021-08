Voici la première vidéo de Xiaomi présentant son CyberDog

Xiaomi a publié sa première vidéo mettant en scène CyberDog, le chien robotique récemment annoncé par la firme technologique chinoise.

La séquence nous donne la première occasion de voir le quadrupède en mouvement, et vous ne serez pas surpris d’apprendre que sur la vidéo, la ressemblance avec le robot Spot de Boston Dynamics est plus frappante que jamais.

La séquence semble tout droit sortie de la science-fiction, montrant CyberDog dans un laboratoire high-tech alors qu’il semble prendre vie pour la toute première fois. Alors qu’il explore son environnement, il exécute soudain la manœuvre du saut périlleux arrière dont Xiaomi nous a parlé dans son communiqué de presse lorsqu’elle a dévoilé CyberDog en début de semaine. Enfin, la moitié d’un backflip ; pour une raison quelconque, Xiaomi a décidé de ne pas montrer le mouvement complet.

Plutôt que de proposer ses propres idées sur la façon dont CyberDog pourrait être utilisé, la société technologique basée à Pékin offre une première série de 1 000 CyberDog aux développeurs du monde entier pour voir quel genre de tours ils peuvent lui apprendre.

Les développeurs intéressés devront toutefois débourser 9 999 yuans chinois (environ 1 315 euros) pour acquérir un CyberDog, ce qui, même si ce n’est pas bon marché, est un prix nettement plus acceptable que celui de 74 500 euros réclamés pour le Spot de Boston Dynamics.

Une technologie abondante

Les développeurs qui offriront un foyer à CyberDog disposeront d’une technologie abondante, le cabot robotique étant équipé d’un grand nombre de capteurs et de caméras, de divers ports et de servomoteurs qui offrent à l’engin une large gamme de mouvements (y compris le saut périlleux arrière !) et une vitesse maximale de 3,2 m/s. Il peut également répondre à des commandes vocales et être commandé par une application mobile.

Il est trop tôt pour dire si les talents de CyberDog seront mis aux yeux de tous, ou si le robot de Xiaomi est destiné à la casse comme tant d’autres robots qui promettaient tant.