Voici le microphone Blue Icepop pour les casques Logitech et Astro

Non content d’accaparer le marché avec ses microphones USB, le dernier produit de Blue, propriété de Logitech, est un micro détachable. Il existe de nombreuses marques de microphones à utiliser avec votre ordinateur pour l’enregistrement audio. L’une des marques les plus populaires s’appelle Blue, et cette société fabrique des microphones USB pour les utilisateurs d’ordinateurs depuis de nombreuses années.

Blue propose désormais un nouveau microphone conçu pour se connecter aux casques haut de gamme de Logitech et Astro, le Blue Icepop.

Le microphone est conçu spécifiquement pour les casques Logitech G Pro et Astro A40 TR. Le Blue Icepop promet d’améliorer la qualité de l’audio capturé sur les deux casques pour les joueurs et les streamers qui recherchent la meilleure qualité possible. Blue affirme que le Icepop est le premier microphone de casque conçu pour apporter la qualité sonore de sa signature à une fixation de perche à micro prête à l’emploi.

Le microphone utilise un micro à condensateur de 10 mm de qualité studio qui promet une qualité sonore riche et claire. En outre, le microphone est doté d’un filtre anti-pop intégré et d’une directivité cardioïde axée sur la voix.

Cette conception permet d’éliminer les bruits de fond indésirables et de réduire la dureté des lettres prononcées telles que « P » et « B ». Icepop se connecte aux deux casques à l’aide du connecteur audio intégré de 3,5 millimètres, éliminant ainsi tout câble supplémentaire.

Moins de 50 euros

Les deux casques sont livrés d’usine avec des microphones amovibles. L’installation est aussi simple que de débrancher le microphone d’origine et de brancher le nouveau. En outre, les joueurs qui utilisent les casques Logitech G Pro peuvent personnaliser le son à l’aide de Blue VO ! CE disponible sur le logiciel de jeu GHUB.

Le logiciel offre une suite d’outils et d’effets vocaux de diffusion pour faciliter le streaming et l’enregistrement d’un son de niveau professionnel. Le logiciel fournit des filtres vocaux en temps réel qui réduisent le bruit tout en rendant la voix plus riche et plus claire. Un certain nombre de préréglages sont disponibles sur le GHUB.

Le Blue Icepop pour Astro A40 TR et le Icepop pour les casques Logitech G Pro sont disponibles pour 49,99 euros.