Logitech Alto Keys K98M : le clavier mécanique sans fil idéal pour le travail

Logitech vient de dévoiler son tout nouveau clavier mécanique sans fil, le Alto Keys K98M, un modèle pensé pour allier design compact, confort de frappe et personnalisation avancée. Déjà en cours d’expédition, ce clavier se distingue par plusieurs innovations, notamment une nouvelle conception de suspension « UniCushion » et des switches interchangeables à chaud.

Une frappe douce grâce au design UniCushion

Le cœur du K98M, c’est sa structure à suspension UniCushion, un système de montage « gasket » inédit pour Logitech. Ce design absorbe les vibrations générées à chaque frappe, rendant la saisie nettement plus fluide, feutrée et amortie.

Le résultat est un ressenti unique : les touches donnent l’impression de s’enfoncer dans un coussin, plutôt que de rebondir sur une plaque rigide.

Cela ne supprime pas le retour tactile attendu d’un clavier mécanique, mais le rend beaucoup plus agréable à l’oreille et au toucher — idéal pour le travail ou le jeu dans des environnements calmes.

Des switches interchangeables pour une personnalisation totale

Le Alto Keys K98M est livré avec des switches « Marble », mais Logitech propose une compatibilité hot-swappable, permettant de remplacer les interrupteurs mécaniques sans outil. Vous pouvez donc expérimenter différents types de switchs selon votre style de frappe ou vos envies sonores, sans racheter un nouveau clavier.

Les keycaps en PBT complètent l’expérience : durables, résistants aux traces, et offrant une texture haut de gamme au toucher. C’est un clavier fait pour durer et évoluer avec vous — un vrai plus pour les amateurs de personnalisation.

Un format 98 touches compact, mais complet

Avec son agencement à 98 touches, le K98M conserve toutes les fonctions d’un clavier complet, y compris le pavé numérique, tout en réduisant la largeur de l’appareil.

Il offre un design moderne et minimaliste, avec un châssis translucide qui capte la lumière ambiante, et un rétroéclairage discret, parfait pour le travail de nuit sans effet « arc-en-ciel » envahissant. C’est un clavier pensé pour les espaces de travail modernes, à la fois esthétique et pratique.

Connectivité universelle et fonctions intelligentes

Logitech a intégré Bluetooth Low Energy et son récepteur Logi Bolt, garantissant une compatibilité multiplateforme : Windows, macOS, Chrome OS, Linux, Android, et iPadOS sont tous pris en charge.

Grâce à la fonction Easy-Switch, vous pouvez connecter jusqu’à trois appareils simultanément et passer de l’un à l’autre d’un simple appui.

Une touche d’IA avec Logi Options+

Le Alto Keys K98M est également compatible avec l’application Logi Options+, qui apporte une couche d’intelligence artificielle à votre clavier :

Remappage complet des touches et de la rangée de fonctions.

Automatisation de tâches répétitives.

Accès à des outils d’IA via une touche dédiée « AI Launch Key » (désactivable via le logiciel).

Une fonction idéale pour les créateurs, développeurs et utilisateurs avancés qui aiment optimiser leur flux de travail.

Autonomie d’un an et recharge sans interruption

Côté endurance, Logitech annonce une autonomie pouvant atteindre 12 mois en désactivant le rétroéclairage. Et si la batterie venait à se vider, vous pouvez brancher le câble USB-C et continuer à taper sans interruption — un petit détail, mais une grande amélioration en pratique.

Prix et disponibilité

Le prix public est de 119 dollars, environ 129 €. Il est disponible sur le site officiel de Logitech et chez les principaux revendeurs très prochainement.

Avec le Alto Keys K98M, Logitech réussit à combiner le confort d’un clavier premium, la personnalisation d’un modèle mécanique, et la polyvalence d’un périphérique moderne. Son design sobre, son ressenti feutré et ses capacités d’optimisation en font l’un des claviers sans fil les plus aboutis de 2025.

Un clavier qui tape juste — littéralement et acoustiquement.