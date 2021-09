Une source fourni beaucoup d’informations sur l’iPhone 13, dont le modèle de 1 To

Mardi, Apple dévoilera probablement la série d’iPhone 13 et peut-être au moins trois autres produits, dont l’Apple Watch Series 7, l’iPad mini 6 et les AirPods 3. Grâce aux nombreuses fuites de ces derniers mois, nous savons à quoi nous attendre et Mark Gurman a bien résumé la situation dans la dernière édition de sa newsletter Power On.

Selon les rumeurs, la nouvelle gamme d’iPhone 13 conserverait en grande partie le même design que la génération sortante, mais pourrait bénéficier d’une encoche plus petite. Les tailles sont également les mêmes que l’année dernière : iPhone 13 mini de 5,4 pouces, iPhone 13 de 6,1 pouces, iPhone 13 Pro de 6,1 pouces et iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces.

Ils seront alimentés par la nouvelle puce A15 Bionic qui sera apparemment un peu plus rapide que le SoC A14 qui équipe la gamme d’iPhone 12.

Gurman affirme également que la nouvelle série présentera de nouvelles fonctionnalités axées sur la vidéo et un système de filtrage des photos alimenté par l’intelligence artificielle. Les modèles Pro conserveront probablement une configuration à trois caméras, et les variantes standard un ensemble de deux capteurs. Selon les précédentes rumeurs, les modules de caméra seront un peu plus grands que les unités actuelles. Il est fort probable que les éditions Pro soient équipées de panneaux LTPO à 120 Hz.

Bien que Gurman pense que les nouveaux modèles seront dotés de la fonctionnalité satellite, il semble que celle-ci ne fonctionnera pas au lancement. Le support logiciel de cette fonctionnalité pourrait arriver l’année prochaine. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’envoyer des messages d’urgence et des signaux de détresse SOS.

Un modèle de 1 To de stockage

Selon un précédent rapport, les précommandes de l’iPhone 13 débuteront le 17 septembre et les nouveaux modèles seront mis en vente le 24 septembre. Les prix seront probablement les mêmes que l’année dernière, ce qui signifie que l’iPhone 13 mini commencera à 809 euros.

En ce qui concerne la configuration du stockage, l’analyste Ming-Chi Kuo a déclaré aujourd’hui que l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 seront disponibles en versions 128 Go, 256 Go et 512 Go. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront disponibles en modèles de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

Le design de l’Apple Watch Series 7 s’alignera sur les derniers modèles d’iPhone et d’iPad

L’Apple Watch Series 7 devrait présenter un nouveau design avec un écran plat et des bords plats. Le géant de Cupertino lancerait de nouveaux bracelets et de nouveaux cadrans de montre pour ce modèle. Elle sera proposée dans des tailles de 41 mm et 45 mm, avec des bords plus fins. Les montres seront soutenues par le nouveau processeur S7.

Apple pourrait également révéler les nouveaux AirPods 3 au cours de l’événement. Les écouteurs seraient dotés d’un design inspiré des AirPods Pro et d’un étui de charge remanié. Apple ne devrait pas abandonner les AirPods 2.

Enfin, nous pourrions également voir l’iPad mini 6 mardi, dont le design s’inspirerait de l’iPad Air. Pour être plus précis, il sera apparemment doté d’un écran plus grand, de bords plus fins et d’un capteur Touch ID incrusté sur le côté. La tablette serait alimentée par la puce A14 Bionic.

L’événement de l’automne commencera à 19 heures, heure française, le 14 septembre, et sera un événement virtuel diffusé depuis l’Apple Park.