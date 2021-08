Voici le OnePlus 9 Pro blanc, mais vous ne pourrez jamais l’avoir

La société n’a pas non plus perdu de temps pour faire la publicité des technologies utilisées dans la fabrication du smartphone, comme un revêtement AG (vraisemblablement antireflet) à double couche. OnePlus affirme également que le dos en verre ne laissera pas apparaître d’empreintes digitales qui viendraient entacher son aspect pur, un exploit difficile à réaliser pour un smartphone, quelle que soit sa couleur.

Le OnePlus 9 Pro est officiellement disponible dans les options de couleur Morning Mist, Pine Green, et Stellar Black. Le OnePlus 9, quant à lui, offre des choix de couleurs Winter Mist, Arctic Sky, et Astral Black. Bien qu’il y ait principalement des options noires pures pour les deux modèles, aucun des deux n’est proposé dans une couleur blanche pure.

Même à l’ère des étuis et des coques ultra-minces, certains consommateurs préfèrent encore utiliser leur smartphone dans toute sa splendeur. Cela signifie qu’il faut choisir une couleur avec laquelle vous allez adorer pendant quelques années, en supposant que le smartphone dure aussi longtemps. Étant donné que les fabricants n’expédient qu’un ensemble limité de coloris qui peuvent varier selon le marché, certaines options de couleur sont plus rares ou peuvent même ne pas exister du tout.