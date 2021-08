Le Razer Zephyr, le masque high-tech à LED, sera disponible au 4e trimestre 2021

Il existe également un étui de rangement qui stérilise automatiquement le masque à l’aide de la lumière UV, qui « tue les bactéries et les virus au fur et à mesure que le masque se charge ». Il existe des fonctionnalités encore plus folles comme le « mode faible luminosité », grâce auquel « l’intérieur du masque s’éclaire automatiquement lorsqu’il fait sombre, vous permettant de vous exprimer clairement, quelles que soient les conditions d’éclairage ».

Le design semble avoir un peu changé depuis les premiers concepts, et il se peut qu’il ne soit pas encore finalisé, mais Razer affirme que le masque Zephyr comprend « un joint facial sécurisé en silicone et un revêtement antibuée ». La société affirme également qu’il supporte une efficacité de filtrage bactérien de 99 % — testé en laboratoire, pour les bactéries d’une taille supérieure à 3 microns.

Le masque réutilisable devrait avoir une façade en plastique transparent , permettant aux gens de voir votre bouche pendant que vous parlez, et deux filtres à air avec un éclairage LED pour vous aider à personnaliser l’apparence du masque et aussi pour permettre aux gens de voir votre visage dans l’obscurité.