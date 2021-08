Google prévoit de construire un nouveau campus dans la Silicon Valley pour sa division matériel

Au début de l’année 2021, Google a ouvert un nouveau centre d’ingénierie matérielle à Taïwan qui regroupe les équipes Pixel, Nest et Chromecast. Google envisage maintenant de créer un « centre matériel » à San Jose.

Alors que de nombreuses entreprises technologiques de la Silicon Valley ont reporté leurs plans de retour au bureau liés à la pandémie de la COVID-19, Google a travaillé sur un ensemble de plans de bureaux entièrement différents — des plans, pourrait-on dire.

Google prévoit un autre campus dans la Silicon Valley qui comprendra un nouveau centre pour certains de ses produits matériels, rapporte CNBC. Google a acheté des terrains dans le nord de San Jose, en Californie, et a dépensé plus de 389 millions de dollars pour ce qui, selon les plans préliminaires, comprendra un centre de recherche et de développement, selon CNBC.

Le campus, qu’il appelle Midpoint, sera situé entre le siège actuel de Google à Mountain View et son campus à usage mixte à San Jose. Midpoint comptera cinq immeubles de bureaux reliés par une passerelle piétonne et sera adjacent à trois bâtiments industriels qui, selon les documents de planification, serviront de centre pour la division matériel (« Google Hardware »), notamment pour les produits Nest pour la maison connectée. L’aspect notable est la passerelle pour piétons et cyclistes qui relie les bâtiments et sera également ouverte au public. Elle surplombe une « route particulièrement fréquentée ». D’autres efforts incluent le remplacement des parkings par des espaces verts.

Les documents montrent également que Google planifie le site de Midpoint depuis 2018, a rapporté CNBC. Il n’y a pas de détails sur la date d’ouverture de ce site.

Une étape logique

Plus tôt dans le mois, Google a annoncé qu’elle délaisserait les processeurs de Qualcomm pour sa prochaine gamme de smartphones, alimentant plutôt la gamme Pixel 6 avec des processeurs fabriqués en interne, un peu comme Apple l’a fait avec son matériel. Il est donc logique que la division « Hardware » de Google occupe son propre espace.

En effet, un campus qui a plus d’espace dédié au matériel a du sens, étant donné que le chef du matériel de l’entreprise, Rick Osterloh, a déclaré que Google était prêt à commencer à saisir des parts de marché dans le secteur du « Hardware ».