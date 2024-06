OnePlus Ace 3 Pro : Caractéristiques et prix révélés avant le lancement

Le OnePlus Ace 3 Pro fait à nouveau parler de lui après que ses prix et ses variantes ont été divulgués récemment. Désormais, plusieurs spécifications clés du prochain flagship ont fait surface en ligne, révélées par OnePlus elle-même en chinois.

Les spécifications confirment que le OnePlus Ace 3 Pro sera propulsé par le chipset Snapdragon 8 Gen 3 et disposera de jusqu’à 24 Go de RAM et 1 To de stockage.

Le OnePlus Ace 3 Pro devrait être officiellement dévoilé le 27 juin en Chine. Il est possible que l’appareil soit également lancé à l’international, mais peut-être sous un nom différent. OnePlus a également partagé les trois couleurs officielles du smartphone : Porcelain White, Green Field, et Titanium Sky.

En plus de cela, les fans de OnePlus vont apprécier un système de refroidissement passif mis à jour avec une surface de dissipation thermique VC de 9 126 mm². Selon OnePlus, cela se traduit par une amélioration de 36 % du refroidissement par rapport au OnePlus Ace 2 Pro, et une conductivité thermique améliorée de 70 %.

Caractéristiques techniques du OnePlus Ace 3 Pro

Les spécifications traduites de manière automatique du chinois révèlent que le OnePlus Ace 3 Pro offrira une généreuse batterie de 6100 mAh, compatible avec une charge ultra-rapide de 100W.

OnePlus devrait également annoncer sa première tablette flagship, la OnePlus Pad Pro, lors de l’événement. Les fans de OnePlus peuvent aussi s’attendre à de nouvelles couleurs pour la OnePlus Watch 2 et les Buds 3.

Le OnePlus Ace 3 Pro s’annonce comme un appareil puissant et innovant avec des caractéristiques impressionnantes, notamment en termes de performance et de refroidissement. Son lancement prévu le 27 juin sera certainement un événement majeur pour les amateurs de technologie.