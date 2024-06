OnePlus Nord CE 4 Lite : Un nouveau smartphone à prix abordable avec le Snapdragon 695

OnePlus a commencé par fabriquer un seul modèle de smartphone, mais les choses ont changé au fil des ans. Le dernier né de sa gamme croissante d’appareils est le OnePlus Nord CE 4 Lite 5G.

En avril dernier, OnePlus a lancé son Nord CE 4 avec le Snapdragon 7 Gen 3. Hier, son cousin plus discret, le OnePlus Nord CE 4 Lite, a été officialisé avec le Snapdragon 695. Grâce à l’officialisation, nous connaissons toutes les autres spécifications ainsi que le prix du téléphone.

Pour commencer par l’écran, le OnePlus Nord CE 4 Lite dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) à 120 Hz au format 20:9. Il s’agit d’un panneau 8 bits qui se vante d’une luminosité maximale de 2 100 nits. Le mode HBM (High Brightness Mode) est plafonné à 1 200 nits avec une luminosité typique de 600 nits. Ce panneau prend également en charge le sRGB et le Display P3. En outre, le smartphone est équipé d’un double haut-parleur stéréo.

Sous le capot, le Snapdragon 695 SoC alimente l’appareil et est associé à une mémoire vive LPDDR4x de 8 Go et à un espace de stockage UFS 2.2 de 256 Go. L’appareil dispose également d’une extension microSD pouvant aller jusqu’à 2 To, ainsi que d’une extension virtuelle de la RAM de 8 Go. En termes de logiciel, le smartphone fonctionne sous OxygenOS 14, basé sur Android 14, dès sa sortie de la boîte.

Une double caméra et une grosse batterie

En ce qui concerne l’optique, il y a un capteur principal Sony LYT-600 de 50 mégapixels avec OIS à la barre d’une configuration à double caméra arrière. Le second capteur est un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il y a une caméra selfie de 16 mégapixels. Le capteur primaire et le capteur frontal peuvent tous deux capturer des vidéos jusqu’à 1080p à 30 fps.

Le OnePlus Nord CE 4 Lite est doté d’une grande batterie d’une capacité de 5 500 mAh, couplée à un système de charge rapide SUPERVOOC de 80 W. La charge sans fil inversée de 5 W est également prise en charge.

En ce qui concerne les options de connectivité, il y a le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.1, le GPS, le GLONASS, la reconnaissance faciale, une prise casque de 3,5 mm et un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Le smartphone pèse 191 grammes.

Prix et disponibilité du OnePlus Nord CE 4 Lite

Le OnePlus Nord CE 4 Lite est proposé au prix de 329 euros. Il sera mis en vente le 24 juin 2024. Le smartphone est disponible en Super Silver et Mega Blue. D’un point de vue technique, le Nord CE 4 Lite semble être en retrait par rapport à son prédécesseur.

Vous pouvez recevoir gratuitement une paire de OnePlus Nord Buds 2 ou un étui ou un adaptateur pour l’achat d’un OnePlus Nord CE4 Lite entre le 24 juin et le 1er juillet. Toutes les précommandes et tous les achats du OnePlus Nord CE4 Lite effectués entre le 24 juin et le 2 août bénéficieront d’une remise de 50 euros.