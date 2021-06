Grâce à Apple Santé, les médecins pourront accéder plus facilement aux données

En France, l’usage de la norme d’interopérabilité FHIR n’est pas encore pleinement répandu dans les systèmes d’information hospitaliers. Néanmoins, avec la perspective d’une application nationale « Mon espace santé », qui permettra dès janvier 2022 aux citoyens d’accéder et donner accès à leurs données de santé, ces échanges standardisés devraient se multiplier et l’on pourrait rapidement se rapprocher des initiatives outre-Atlantique.

Pour les médecins, et en particulier les cardiologues, l’accès direct aux données de l’iPhone dans les dossiers médicaux pourrait les aider à faire un usage plus significatif de ces informations.

La nouvelle intégration fonctionnera avec 6 entreprises implémentant des systèmes de dossiers médicaux informatisés aux États-Unis. Cela inclut Cerner, qui contrôle environ un quart du marché, et 5 groupes plus petits. Apple indique qu’elle pourrait en ajouter d’autres. Les médecins qui utilisent les dossiers de ces sociétés seront en mesure d’ouvrir toutes les données partagées dans le dossier médical d’un patient. Le tableau de bord s’ouvre sous la forme d’une vue Web directement dans le dossier ; il ne conduit pas les fournisseurs vers une autre application externe. Selon Apple, la conception est analogue dans les dossiers de chacune des 6 entreprises.

Ce type d’intégration pourrait permettre aux patients de partager plus facilement des informations avec leurs médecins, a déclaré Libo Wang, chercheur en cardiologie à la faculté de médecine de l’université de l’Utah, qui étudie les « wearables ». Actuellement, le processus est légèrement laborieux et nécessite que le patient envoie le fichier PDF par e-mail et qu’un clinicien télécharge manuellement ce fichier pour créer un enregistrement permanent dans le dossier médical électronique officiel.