AirPlay fonctionnera entre plusieurs Macs pour le partage d’écran sans fil

La dernière fonctionnalité de macOS bénéficie également d’une compatibilité flexible. Elle fonctionne avec un MacBook Pro ou MacBook Air 2018 ou ultérieur, un iMac ou Mac Pro 2019 ou ultérieur, et le Mac mini 2020. Elle est actuellement disponible en version bêta exclusivement pour les développeurs et sera disponible pour le public en juillet. Entre septembre et novembre, la mise à jour logicielle sera publiée pour tous les Mac compatibles.

Selon certaines théories, la nouvelle fonction compresse les vidéos, et il se peut que vous ressentiez un certain retard malgré les affirmations de l’entreprise selon lesquelles la latence est nulle.

La fonctionnalité clé récemment publiée permet aux utilisateurs d’étendre ou de dupliquer leur affichage sur un Mac vers un autre Mac . MacRumors a testé la fonctionnalité et peut vérifier l’affirmation de la société. Un Mac peut se connecter sans fil, ou par une connexion filaire, à un autre Mac et l’utiliser comme un écran externe.

Comme l’ a confirmé MacRumors, nous savons maintenant avec certitude qu’ il est possible de diffuser du contenu AirPlay sur un Mac à partir d’un autre Mac à la fois sans fil et par un câble USB . Bien que ce dernier vous oblige d’être relié avec un fil, il assure une connexion sans latence. Elle est également particulièrement utile dans les situations où il n’y a pas d’accès à Internet.