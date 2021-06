realme pourrait lancer le realme Book, son premier ordinateur portable

Donc, comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessus, le futur realme Book ressemble beaucoup au MacBook Air d’Apple et est livré dans une finition métallique grisâtre. De plus, l’appareil devrait fonctionner sous Windows au lieu de Chrome OS, et pourrait également disposer d’un port USB-C pour la recharge.

Baptisé realme Book, l’ordinateur portable realme dont on parle s’inspire du design du MacBook d’Apple . Par conséquent, il dispose d’une élégante construction en aluminium, de minces rebords autour de l’écran et de haut-parleurs stéréo à bord.