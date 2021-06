Certaines fonctionnalités de macOS Monterey ne fonctionnent qu’avec les Mac M1

Honnêtement, cette décision est logique pour une entreprise qui prévoit de passer à une architecture Apple Silicon pour tous ses ordinateurs d’ici un an ou deux. Mais comme il est probable que de nombreux clients continueront à s’accrocher à leurs anciens Mac équipés de puces Intel pendant les années à venir, il peut être un peu ennuyeux que certaines fonctions ne soient disponibles qu’avec du matériel plus récent.

La raison pour laquelle Apple limite la disponibilité de certaines de ces fonctionnalités n’est pas claire. Par exemple, d’autres solutions de vidéoconférence, telles que Zoom et Skype, proposent depuis un certain temps déjà un flou d’arrière-plan en mode portrait pour les utilisateurs d’ordinateurs dotés d’un processeur Intel. Il semble probable qu’Apple aurait pu faire de même, mais je suppose qu’il est possible que la société tire parti des caractéristiques spécifiques du processeur M1 pour mettre en œuvre cette fonctionnalité, ce qui signifierait que ce n’est pas que la société ne peut pas offrir le mode portrait de FaceTime pour les Mac dotés d’une puce Intel, mais plutôt que la société n’a pas pris la peine de le faire.

Mais si vous lisez les petits caractères sur le site dédié à la version preview de macOS Monterey, vous constaterez que certaines des nouvelles fonctionnalités de macOS Monterey présentées par Apple cette semaine ne fonctionneront que sur les Mac les plus récents équipés de processeurs Apple M1 . Vous avez un modèle plus ancien avec un processeur Intel ?

La prochaine mise à jour majeure de macOS est prévue pour cet automne, et Apple a présenté le système d’exploitation lors de sa keynote d’ouverture à la WWDC 2021 cette semaine. Des versions previews de macOS Monterey sont déjà disponibles pour les développeurs, et des versions bêta publiques seront disponibles le mois prochain.