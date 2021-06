Voici les appareils qui peuvent exécuter iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey et watchOS 8.

Comme attendu, Apple a annoncé les mises à jour logicielles de tous ses systèmes d’exploitation, à savoir iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey et watchOS 8 lors de la WWDC 2021 . La période de bêta public commencera en juillet, et que vous soyez curieux de les télécharger à ce moment-là, ou que vous attendiez simplement la version finale, vous devrez avoir le bon matériel pour le faire.

you might also like