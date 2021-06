Apple semble avoir confirmé l’existence d’un MacBook Pro M1X

Voici un petit mystère fascinant. À l’approche de la WWDC 2021, il semblait assez probable qu’Apple annoncerait la rumeur d’un nouveau MacBook Pro, ainsi qu’une mise à jour plus puissante du processeur Apple M1, peut-être appelée Apple M2. Mais, comme vous le savez tous maintenant, la keynote de la conférence mondiale des développeurs d’Apple s’est déroulée cette année sans qu’un nouveau MacBook Pro soit présenté.

Néanmoins, il semble que ce n’était pas l’intention initiale ! En effet, Apple a discrètement inclus les expressions « M1X MacBook Pro » et « M1X » comme tags sur sa vidéo YouTube de la conférence en direct, comme l’a repéré Max Balzer.

Il y a quelques explications assez simples. Peut-être que la personne qui a mis en place le livestream cherchait simplement à maximiser le nombre de vues du flux, et l’exploitation des fuites semble être un moyen facile d’y parvenir. Mais, c’est un peu bizarre… On parle d’Apple, qui fuit généralement les fuites et ne laisse rien au hasard.

Non seulement cela ressemble à une confirmation tacite d’au moins un nouveau MacBook Pro alimenté par une nouvelle puce maison, mais cela corrobore également les rumeurs selon lesquelles elle inclura une nouvelle puce Apple Silicon, et qu’Apple le commercialisera probablement comme une variante améliorée « X », comme elle le faisait avec ses iPad haut de gamme, plutôt que de passer directement à une puce M2.

OK OK OK

Everyone stay calm … but I just spotted these tags on Apple’s YouTube livestream of the June 7 keynote!!!

APPLE CONFIRMED THE M1X!!!@jon_prosser you were right after all!!!

This isn’t fake, you can get the @TubeBuddy extension for YT and it shows them! pic.twitter.com/C54sBydj7u

—Max Balzer (@maxbalzer_) June 9, 2021