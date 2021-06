Microsoft interrompt la build 21H2 de Windows 10 avant l’annonce de Windows 11

Le grand événement auquel cela semble mener directement est le 24 juin 2021. Lors de cet événement, Microsoft prévoit de publier les « mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie ». Croisez les doigts et espérez que cela signifie que nous aurons une version de Windows qui rendra l’ensemble de l’univers Windows plus cohérent.

Selon Amanda Langowski et Brandon LeBlanc de Microsoft, « nous devons tester le processus de publication de plusieurs mises à jour cumulatives les unes au-dessus des autres à partir de la même build », et par conséquent, leur attention « sera portée sur la publication de plusieurs mises à jour cumulatives à partir de la build 21390 ».