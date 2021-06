Adobe Illustrator et Lightroom sont désormais 80 % plus rapides sur M1 que sur les Macs Intel

Les versions natives Apple M1 de Adobe Illustrator, InDesign et Lightroom Classic sont désormais disponibles. Adobe affirme que la nouvelle optimisation rend Creative Cloud, en moyenne, 80 % plus rapide sur les Macs M1 par rapport aux Mac Intel.

S’appuyant sur une étude de Pfeiffer Consulting, Adobe a testé toutes les applications nouvellement optimisées sur un MacBook Pro M1 par rapport à un MacBook Pro Intel Core i5 configuré de manière analogue, et doté de 16 Go de RAM. Les deux ordinateurs portables étaient connectés à des Apple Pro Display XDR.

La société affirme que dans leur série de tests d’ouverture et de lancement des applications et de traitement d’ensembles de données complexes, « il n’y a pas eu un seul benchmark où le matériel M1 était plus lent que la version Intel ».

Plus précisément, Adobe et Pfeiffer Consulting constatent qu’avec ces nouvelles applications natives, on peut constater des gains importants. Dans la moyenne de tous les benchmarks testés, Adobe Illustrator a vu ses performances augmenter de 65 % par rapport au Mac Intel, InDesign de 59 % et Lightroom Classic de 116 %. Les tâches consistaient notamment à traiter des illustrations sectorielles et des artboards complexes dans Illustrator et des brochures contenant des images haute résolution dans InDesign.

Quant à Lightroom Classic, les tâches comprenaient l’import d’images RAW, la sélection d’images en plein écran, ainsi que la fusion et l’amélioration d’images.

D’impressionnantes optimisations

Adobe Photoshop a également été optimisé pour la puce Apple M1 en mars, après une période de tests. Adobe avait affirmé que l’ouverture et l’enregistrement des fichiers, l’exécution des filtres et les opérations lourdes de Photoshop pouvaient être jusqu’à 1.5x plus rapides sur les Macs M1 d’Apple par rapport à la version non optimisée. Toutes ces applications ne fonctionnent plus sous l’émulation Rosetta 2 d’Apple, qui est conçue pour les applications fonctionnant sur des Mac dotés d’un processeur Intel.

La seule différence, selon l’étude, concerne les fonctions qui nécessitent une accélération GPU, où un Mac Intel avec un GPU discret « peut encore surpasser la génération actuelle de Mac M1 dans certains domaines ».

Outre l’optimisation pour les Macs M1, Adobe propose également de nouvelles fonctionnalités pour la suite Creative Cloud. Lightroom et Lightroom Classic bénéficient de nouveaux préréglages haut de gamme et de fonctionnalités d’édition collaborative. De nouvelles fonctions de retouche sont proposées dans Photoshop Express, une vue pivotée est proposée dans Illustrator sur le bureau, et de nouveaux outils de stylisme sont proposés dans Adobe XD.