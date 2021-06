Une nouvelle fuite du Samsung Galaxy S21 FE montre ses couleurs

Au début de l’année, nous avons eu un premier aperçu du futur Galaxy S21 FE 5G de Samsung. Nous avons alors appris que le Galaxy S21 FE aura le même design que les modèles S21 standard, mais une coque arrière colorée et des panneaux en verre. Eh bien aujourd’hui, une autre source, alias Evan Blass, a partagé de nouveaux rendus dans quatre variantes de couleurs différentes.

Sur la base de ces nouveaux rendus, vous pouvez voir que le Galaxy S21 FE 5G serait en effet analogue au Galaxy S21 et S21+.

Voici les rendus du Galaxy S21 FE en noir, blanc, vert olive et violet ci-dessous :

Les choix de couleurs comprennent une couleur inhabituelle : Vert olive. Une autre couleur intéressante présentée dans les rendus est le violet. Il a un look qui correspond en fait à la couleur du fond d’écran du rendu. Enfin, la fuite montre les versions noire et blanche du Galaxy S21 FE.

Selon les fuites et les rumeurs jusqu’à présent, le Galaxy S21 FE 5G est susceptible de présenter un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une découpe pour la caméra frontale. On peut s’attendre à ce que l’appareil dispose d’une mémoire vive (RAM) de 8 Go et d’une capacité de stockage interne de 256 Go. Comme son nom l’indique, le Galaxy S21 FE 5G sera un smartphone 5G.

Une configuration de caméras analogue au Galaxy S21 ?

En ce qui concerne l’optique, le Galaxy S21 FE 5G est pressenti pour offrir une configuration de caméra analogue à ce que nous avons vu dans le Galaxy S21. Cela pourrait se traduire par une configuration à trois caméras à l’arrière, composée d’un capteur principal de 12 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 8/12 mégapixels. Pour les selfies, il pourrait être équipé d’une caméra de 32 mégapixels.

Le Galaxy S21 FE 5G est susceptible d’inclure une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec une charge rapide filaire de 25 W et un support de charge sans fil. En outre, Blass a également rejeté les rumeurs suggérant que le Galaxy S21 FE 5G pourrait être livré avec un support du S Pen, suggérant que cette décision pourrait nuire aux ventes du S21 standard et du S21+. Il est donc préférable de ne pas s’attendre à ce que le S21 FE 5G soit équipé du S Pen.

Samsung pourrait lancer le Galaxy S21 FE 5G au cours du quatrième trimestre de l’année.