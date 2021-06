WWDC 2021 : Apple lancera-t-elle un nouveau MacBook Pro avec une puce M2 ?

La conférence WWDC 2021 d’Apple approche à grands pas et l’une des annonces les plus attendues, outre iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 et tvOS 15, concerne les nouveaux modèles MacBook Pro dotés de l’Apple Silicon. Apple lancera-t-elle de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces à la WWDC 2021 ? Voici ce que nous savons d’après la dernière série de fuites.

La semaine dernière, Jon Prosser, un informateur, a déclaré sur Twitter qu’il pouvait confirmer qu’Apple lancerait de nouveaux modèles de MacBook Pro à la WWDC 2021. Vous pouvez consulter ce tweet ci-dessous :

i can confirm macbook pro is coming https://t.co/p2Hzh5TVSm – Jon Prosser (@jon_prosser) May 24, 2021

Depuis lors, nous avons trois rapports qui confirment les dires de Prosser. Deux d’entre eux proviennent d’analystes et le dernier est issu d’une liste réglementaire chinoise. Tout d’abord, nous avons une note aux investisseurs de Daniel Ives, analyste chez Wedbush, vue par MacRumors. Selon le rapport, Apple prévoit « quelques surprises » et pourrait lancer des MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec une puce M1 lors de l’événement.

Le deuxième rapport faisant allusion à un MacBook Pro à la WWDC est celui d’un analyste de Morgan Stanley. Selon MacRumors, Katy Huberty, analyste chez Morgan Stanley, affirme qu’Apple est susceptible d’annoncer au moins un nouveau MacBook équipé d’une puce Apple Silicon lors de l’événement.

Une puce Apple M2 peut-être ?

En outre, le rapport suggère que ce nouveau MacBook pourrait être équipé de la nouvelle puce Apple M2. Pour rappel, selon Mark Gurman de Bloomberg, la puce M2 serait dotée d’un processeur à 10 cœurs avec 8 cœurs haute performance, 2 cœurs à faible consommation d’énergie et des options de GPU à 16 ou 32 cœurs.

Un autre indice est un listing de base de données réglementaire chinoise repéré par MacRumors. Ce listing provient d’un fournisseur Apple et concerne une batterie de modèle A2527 d’une capacité de 8 693 mAh/11,45 V. Notamment, cette capacité est proche de la batterie de 8 790 mAh/11,36 V qui équipe l’actuel MacBook Pro de 16 pouces. Ils ont également trouvé un autre modèle de batterie A2519 avec 6 068 mAh/11,47 V, qui est susceptible d’appartenir au modèle de 14 pouces.

Comme les précédentes rumeurs, on peut s’attendre à ce que le port MagSafe fasse son retour avec les nouveaux modèles MacBook Pro. En outre, Apple pourrait même abandonner la Touch Bar. En résumant tous les éléments de preuve, il est probable qu’Apple pourrait lancer les nouveaux MacBook Pro lors de la conférence WWDC 2021.