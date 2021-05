Le OnePlus Nord 2 pourrait se vanter d’une puce MediaTek

Concernant les chiffres, le MediaTek Dimensity 1200 est doté de 4 cœurs Cortex-A78 et de 4 cœurs Cortex-A55 et prend en charge la double carte SIM 5G tant vantée de MediaTek. Il est capable de prendre en charge des écrans avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 168 Hz, à des résolutions full HD+, ainsi que des caméras avec des capteurs allant jusqu’à 200 mégapixels.

Qualcomm a beau avoir une grande partie de l’attention dans les médias lorsqu’il s’agit de processeurs pour smartphones, elle pourrait perdre lentement du terrain si l’on se focalise sur les parts de marché réelles. Les chiffres des derniers trimestres ont révélé la portée croissante de MediaTek, car de plus en plus de fabricants de smartphones adoptent son nombre croissant de processeurs 5G.