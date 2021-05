Le successeur du OnePlus Nord N10 5G lancé comme le OnePlus Nord CE 5G ?

Le OnePlus Nord était le premier smartphone de la nouvelle gamme « Nord » conçue pour le marché de milieu de gamme. OnePlus a ensuite lancé un OnePlus Nord N10 et un OnePlus Nord N100 d’entrée de gamme. Et ce qui suivra ces trois-là n’est pas exactement ce que vous pourriez attendre d’un modèle de seconde génération.

Après tout, OnePlus a lancé une nouvelle série l’année dernière, conçue pour répondre aux besoins des marchés d’entrée et de milieu de gamme. La distinction entre les différents smartphones OnePlus Nord peut être un peu confuse, notamment entre le OnePlus Nord et le OnePlus Nord 10, mais il semble que la société n’hésite pas à ajouter une certaine confusion avec le OnePlus Nord CE.

L’année dernière, OnePlus a lancé le Nord N10 et le Nord N100 comme deux offres abordables dans sa gamme Nord relativement nouvelle. On s’attend donc naturellement à ce que la société lance des smartphones de suivi cette année.