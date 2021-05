La prise en charge des applications Linux de Chrome OS n’est plus en bêta

En plus d’annoncer que son environnement de développement Linux sort de la version bêta, Google a partagé quelques mises à jour supplémentaires sur Chrome OS. Il déploie Android 11 sur davantage de machines, ce qui apportera de nouvelles fonctionnalités comme une meilleure optimisation des applications Android et un nouveau thème sombre. 50 nouveaux Chromebooks devraient être lancés dans le courant de l’année, a ajouté Google.

L’annonce de Google intervient exactement un an après l’annonce par Microsoft de la prise en charge des applications GUI Linux dans Windows 10. Microsoft a récemment commencé à tester les applications GUI Linux sur Windows, et la fonctionnalité devrait être lancée pour tous les utilisateurs plus tard cette année. Cela fait partie d’une initiative visant à mieux soutenir les développeurs que Microsoft a lancée en 2016.

Linux sur les Chromebooks est toujours une fonctionnalité optionnelle qui doit être activée , et elle prendra un peu d’espace de stockage sur des ordinateurs qui ne sont pas connus pour avoir une grande capacité de stockage. Mais l’installation est assez simple et ne prend généralement que quelques minutes.

Google indique que la fonctionnalité est sortie de la phase bêta et que les changements récents concernent la stabilité, une nouvelle application de terminal, un processus de mise à jour plus rapide qui met à jour le conteneur Linux en même temps que Chrome OS lui-même, ainsi qu’une meilleure prise en charge des périphériques USB. Lorsque vous installez une mise à jour de Chrome OS, le conteneur Linux est également mis à jour en même temps.