Apple Music sans perte sera disponible en juin sans frais supplémentaires

Les rumeurs se multipliaient, Apple vient de lever le voile sur deux nouvelles fonctionnalités pour son populaire service de musique. Apple Music recevra deux mises à jour importantes le mois prochain : la prise en charge de l’audio sans perte de haute qualité et de l’audio spatial avec une prise en charge du Dolby Atmos.

Mais ce qui est encore plus surprenant, c’est que ces fonctionnalités seront disponibles gratuitement pour tous les abonnés.

L’audio spatial promet d’être pour la musique ce que le son surround est pour les films et les séries TV. Il permet aux artistes et aux producteurs de mixer leurs morceaux en tenant compte de la directionnalité, de sorte que les différents éléments de la musique puissent être perçus comme provenant de différents endroits de la pièce. Si l’audio spatial sera activé par défaut, elle sera uniquement disponible pour toute personne écoutant avec des AirPods ou des écouteurs Beats qui utilisent la puce H1 ou W1 ou les haut-parleurs intégrés dans les dernières versions de l’iPhone, de l’iPad et du Mac.

Pour commencer, des « milliers de chansons » seront compatibles avec ce format d’audio spatial, selon Apple. Ils couvriront des genres tels que le hip-hop, la country, le latin, la pop et le classique, et il y aura des listes de lecture Dolby Atmos pour faciliter la recherche de morceaux compatibles. Apple promet qu’une plus grande partie du contenu sera ajoutée progressivement et qu’elle travaille apparemment à rendre les studios Dolby Atmos plus accessibles aux artistes.

L’audio sans perte

Quant à l’audio sans perte, il s’agira d’un changement bien plus important, du moins pour l’instant. La société affirme qu’elle aura 75 millions de chansons audio sans perte dans son catalogue d’ici la fin de l’année et 20 millions pour commencer. Pour activer l’audio sans perte, les abonnés doivent utiliser la dernière version d’Apple Music et peuvent aller dans « Réglages > Musique > Qualité audio ». Là, ils peuvent opter pour différentes résolutions en fonction des connexions, comme le mode cellulaire, le Wi-Fi ou le téléchargement.

L’audio sans perte d’Apple Music commence en qualité CD, soit 16 bits à 44,1 kHz, et va jusqu’à 24 bits à 48 kHz en mode natif sur les appareils Apple. La qualité maximale est de 24 bits à 192 kHz. Pour obtenir la meilleure qualité de fichier sans perte, il y a un problème majeur : les abonnés auront besoin d’un équipement externe pour profiter des fichiers 24 bits 192 kHz, notamment un convertisseur numérique-analogique USB.

L’audio sans perte devient désormais la norme dans les plus grandes applications de streaming musical. Amazon a annoncé que Amazon Music HD est disponible gratuitement pour les abonnés à Amazon Music Unlimited, et Spotify prévoit de lancer son niveau HiFi dans le courant de l’année.