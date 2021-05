1Password ajoute un support pour les dossiers médicaux

by

by

Aujourd’hui, 1Password permet de stocker en toute sécurité vos identifiants, mots de passe, cartes de crédit, adresses e-mail et d’autres informations d’identité. C’est également un endroit idéal pour conserver des copies de documents importants, qu’il s’agisse d’actes de naissance ou de dossiers immobiliers, la liste est infinie. Et aujourd’hui, cette liste s’allonge un peu plus.

1Password a annoncé la prise en charge des dossiers médicaux, ajoutant ainsi une fonctionnalité demandée par de nombreux clients.

Comme mentionné ci-dessus, 1Password est une populaire application de gestion des mots de passe, qui prend en charge plusieurs plateformes. Comme de nombreux produits de son marché, 1Password contribue à sécuriser la vie numérique des gens en générant des mots de passe forts et en les stockant en toute sécurité. Plutôt que de se souvenir de nombreux mots de passe différents, les utilisateurs n’ont qu’à se souvenir de leur mot de passe principal 1Password.

Les utilisateurs de la société ont demandé un endroit où stocker les dossiers médicaux, en particulier à la lumière de la pandémie. Comme de plus en plus de personnes se font vacciner, il est plus important que jamais de pouvoir stocker leurs dossiers de vaccination, ainsi que d’autres dossiers médicaux.

La société a maintenant introduit Medical Record pour tous les abonnés de 1Password, en faisant l’annonce sur son blog.

Notre équipe de support client a reçu d’innombrables demandes concernant un endroit spécifique dans 1Password pour conserver les informations relatives à la vaccination COVID-19. Le concept nous a plu, mais nous ne voulions pas en rester là. Nous avons entrepris de créer un nouveau type d’élément qui soit aussi polyvalent et accessible que possible. Nous voulons que vous puissiez sortir votre smartphone lors d’une visite chez le médecin, rechercher et trouver rapidement et facilement votre carnet de vaccination ou toute autre information médicale que vous avez sauvegardée. Nous voulons que vous puissiez partager certains détails sur votre santé (si vous êtes à l’aise pour le faire) avec les membres de votre famille ou vos proches, en cas d’urgence.

Une facilité d’utilisation

Comme le souligne la société, vous pouvez ajouter un titre, une date, le nom du praticien et tout autre élément médical que vous souhaitez enregistrer. Quelques suggestions de données par défaut sont incluses et, comme pour les autres types d’éléments de 1Password, vous pouvez ajouter des champs personnalisés et en supprimer d’autres comme bon vous semble.

Il y a fort à parier que le dossier médical connaîtra un grand succès, rendant une option déjà populaire encore plus populaire.