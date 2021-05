Microsoft Teams grand public : de nouvelles fonctions de discussion de groupe personnelle

Microsoft lance aujourd’hui la version personnelle de Microsoft Teams. Après avoir présenté le service en avant-première il y a près d’un an, Teams est désormais disponible pour une utilisation personnelle gratuite entre amis et en famille.

Il peut sembler étrange d’appeler sa famille ou son groupe d’amis une « équipe », mais Microsoft met en place de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour en faire une alternative attrayante à Zoom, WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage et même SMS. Le service lui-même est presque identique à Microsoft Teams utilisé par les entreprises, et il permettra aux gens de chatter, de passer des appels vidéo et de partager facilement des calendriers, des lieux et des fichiers.

Tout ce dont vous avez besoin pour commencer à utiliser Teams, c’est d’un compte Microsoft, qui vous permettra de créer toutes sortes « d’équipes » différentes pour chatter. Le plus intéressant ? Pour lancer une discussion de groupe Teams avec une sélection de personnes, il n’est pas nécessaire qu’elles aient toutes installé l’application au préalable. Un texto invitera l’utilisateur qui n’a pas installé Teams à télécharger l’application, mais permettra au groupe d’envoyer des SMS comme s’il s’agissait d’un simple texto de groupe.

Microsoft continue également à offrir à tout le monde des appels vidéo gratuits pendant 24 heures, comme elle l’a fait dans la version preview en novembre. Vous pourrez réunir jusqu’à 300 personnes lors d’appels vidéo pouvant durer 24 heures. Après la pandémie, Microsoft appliquera des limites de 60 minutes pour les appels de groupe jusqu’à 100 personnes, mais conservera cette durée de 24 heures pour les appels en face à face.

Alors que la preview a été initialement lancé sur iOS et Android, Microsoft Teams à usage personnel fonctionne désormais sur le Web, les applications mobiles et les applications de bureau. Microsoft permet également aux utilisateurs personnels de Teams d’activer son « mode Ensemble » — une fonction qui utilise l’IA pour segmenter votre visage et vos épaules et vous placer avec d’autres personnes dans un espace virtuel.

Des modèles pour la famille

Il y a aussi d’autres nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez désormais lancer un sondage sur lequel les autres participants à la discussion de groupe peuvent voter. Vous pouvez même lancer des listes de tâches partagées que tous les membres du groupe peuvent modifier. Teams souhaite également offrir à ces groupes une expérience plus riche en fonctionnalités pour communiquer entre eux. C’est à cela que sert le « Tableau de bord ». Le tableau de bord comprend les photos qui ont été publiées dans le chat, les liens ou les fichiers qui ont été partagés, les événements à venir, etc. Une partie de ce qui est inclus ici dépend du modèle que vous utilisez. Au lancement, il n’y aura que deux modèles, un pour la famille et un pour les amis. L’option familiale comporte des fonctionnalités prédéfinies telles qu’un calendrier et une liste de tâches, avec des rappels intégrés, des dates d’échéance et des devoirs. Ce qui est inclus dans le tableau de bord peut être édité et modifié pour s’adapter aux besoins de votre groupe de discussion.

Si vous souhaitez essayer Microsoft Teams à des fins personnelles, vous pouvez télécharger les applications iOS, Android ou de bureau, ou simplement vous rendre sur Teams sur le Web et éviter de télécharger quoi que ce soit.