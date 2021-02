Spotify HiFi offrira aux utilisateurs un streaming audio sans perte et de qualité CD

Spotify a organisé ce lundi son événement virtuel « Stream On » pour révéler la feuille de route de l’entreprise pour 2021. Le géant du streaming étend sa portée à plus de 80 nouveaux marchés, dont le Bangladesh, l’Afrique, le Cambodge et bien d’autres encore. Le service bénéficie également d’un support pour 36 nouvelles langues à travers le monde. Mais, l’un des points forts de l’événement devra être un nouveau niveau d’abonnement à Spotify. Oui, la société est enfin prête à affronter ses rivaux Tidal et Amazon Music avec Spotify HiFi.

Le service qui arrivera dans le courant de l’année, Spotify HiFi, promet de vous fournir de la musique en streaming « en qualité CD, sans perte de format audio, sur votre appareil et sur les enceintes compatibles Spotify Connect ». Cela signifie que vous pourrez découvrir les petites subtilités et les couches vocales cachées de vos morceaux préférés.

C’est l’une des nouvelles fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs, déclare Spotify dans un article officiel sur son blog. La société travaille actuellement à l’adaptation de l’expérience hi-fi pour offrir aux utilisateurs une expérience sans faille. Elle travaille également avec « certains des plus grands fabricants d’enceintes au monde pour rendre la hi-fi accessible » à un plus grand nombre d’utilisateurs. Pour rappel, la version actuelle de Spotify diffuse en 320 kb/s.

Le géant du streaming n’a pas fourni les détails clés, notamment le prix de l’abonnement, la date de lancement, et bien d’autres choses encore. Nous ne savons pas encore si Spotify HiFi sera également lancé en France ou non. Dans un premier temps, il sera disponible sur certains marchés.

Le prix de l’abonnement Spotify HiFi sera évidemment plus élevé que celui des actuelles offres Premium.

Le géant du streaming a été repéré en train de tester le format Stories par le passé. Mais, il n’a jamais été rendu officiel avant l’événement d’hier soir. Spotify a officiellement lancé sa propre version de Stories appelée Spotify Clips. Elle permettra aux artistes de télécharger de courtes vidéos qu’ils souhaitent partager avec leurs fans par des listes de lecture.

