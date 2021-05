L’iMac M1 serait 60 % plus rapide que l’ancien modèle Intel

Le nouvel iMac de 24 pouces d’Apple équipé du processeur M1 sera une mise à niveau importante pour les propriétaires de Mac de bureau qui ont besoin de plus de performances. Le nouvel iMac équipé d’un processeur M1 surpasse son prédécesseur doté d’une puce Intel avec un écart de performance de près de 60 %, selon une fuite de benchmark repérée par MacRumors. Cela représente un saut de performance considérable entre les deux modèles.

Le nouvel ordinateur de bureau a été mis à l’épreuve et a obtenu 1 729 points et 7 459 points sur l’utilitaire de benchmark Geekbench 5 respectivement pour les tests monocœur et multicœur. Ces résultats ont été obtenus avant l’expédition de l’iMac par Apple, et les scores proviennent probablement des premiers échantillons testés. Ces scores de Geekbench 5 montrent que l’iMac est au même niveau que le Mac mini équipé du processeur M1 et les ordinateurs portables comme le MacBook Pro et le MacBook Air. Geekbench a révélé que le CPU de l’iMac est configuré avec un processeur à 8 cœurs et un GPU à 7 cœurs, montrant probablement la configuration M1 de base cadencée à 3,2 GHz.

Apple propose également des modèles d’iMac plus haut de gamme avec des performances M1 plus élevées, comme un modèle avec un processeur à 8 cœurs associé à un GPU intégré à 8 cœurs. L’iMac 2021 a été présenté lors du récent événement Spring Loaded d’Apple, et le processeur est basé sur l’architecture ARM qui est largement utilisée dans les smartphones et les tablettes modernes.

Cela place le modèle de base de 24 pouces devant le modèle Intel de 21,5 pouces qu’il remplace. Le modèle Intel Core i7-8700 n’a obtenu que 1 109 points et 6 014 points sur le même benchmark respectivement pour les performances monocœur et multicœur. L’iMac d’Apple basé sur l’architecture Intel a été équipé d’un processeur de 8e génération, la comparaison n’est donc pas fiable.

Une comparaison plus juste opposerait le M1 à un processeur de 10e ou 11e génération, mais Apple n’a pas utilisé les processeurs les plus récents d’Intel sur son ordinateur de bureau. Néanmoins, étant donné l’amélioration notable des performances du processeur M1, les propriétaires d’anciens iMac peuvent fortement envisager une mise à niveau.

Bientôt des puces M1 sur toutes les gammes

À titre de comparaison, le modèle haut de gamme de 27 pouces a obtenu un score de 1 2479 points et de 9 002 points respectivement lors des tests monocœur et multicœur, ce qui le rend 25 % plus rapide en performances multicœur par rapport à l’iMac de 24 pouces équipé du Apple M1. Cependant, le M1 est toujours 38 % plus rapide en performance monocoeur.

Outre les options de couleurs plus audacieuses, le design plus fin et le passage à une puce M1, le dernier iMac d’Apple est également doté d’un microphone amélioré, d’une meilleure caméra FaceTime HD et d’un nouveau système de haut-parleurs pour améliorer l’aspect et le son de vos appels vidéo.

Le processeur M1 d’Apple est désormais inclus dans les Mac mini, iMac, MacBook Pro, MacBook Air et la tablette iPad Pro. Selon les rumeurs, la société travaillerait déjà d’arrache-pied au développement d’un processeur Apple M2 pour succéder au M1, et le processeur pourrait faire ses débuts dans un MacBook Air entièrement redessiné, inspiré de la nouvelle esthétique de l’iMac, dans un avenir proche.