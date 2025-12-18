Accueil » iMac OLED : Apple sollicite Samsung et LG pour un écran révolutionnaire d’ici 2027

Après de nombreuses rumeurs autour des MacBook Pro OLED, Apple semble désormais envisager d’étendre cette technologie à ses ordinateurs de bureau, avec un futur iMac équipé d’un écran OLED.

Selon un récent rapport de The Elec, Apple a envoyé une demande d’informations (RFI) à plusieurs fabricants d’écrans majeurs, notamment Samsung Display et LG Display. Cette étape marque le tout début du cycle de développement et indique qu’Apple étudie la faisabilité technique, industrielle et économique d’un iMac OLED.

Spécifications envisagées pour l’iMac OLED

D’après le rapport, le futur iMac OLED pourrait proposer :

Écran OLED de 24 pouces

Luminosité d’environ 600 nits, soit +20 % par rapport à l’iMac actuel (500 nits)

Densité de pixels d’environ 218 ppp, similaire à l’iMac 24 pouces actuel

Cela suggère une évolution technologique majeure sans changement radical de format, Apple restant fidèle à la taille actuelle de l’iMac.

Samsung vs LG : deux technologies OLED en concurrence

Apple comparerait deux approches différentes :

Samsung Display – QD-OLED

Technologie QD-OLED à 5 couches (BBGBG)

Une couche verte supplémentaire pour améliorer la luminosité

Déjà entrée en production cette année

Couleurs très vives et excellente luminosité

LG Display – W-OLED

Technologie W-OLED à 5 couches (BGBRG) en développement

Évolution de sa solution actuelle

Vise également une luminosité supérieure et une meilleure efficacité

À ce stade, aucun choix n’a été arrêté par Apple.

Calendrier : encore de la patience

Apple viserait une finalisation du développement entre 2027 et 2028, ce qui signifie que :

Aucun iMac OLED à court terme

Une transition OLED progressive sur les grands écrans Apple

Une continuité logique après les MacBook Pro OLED attendus

Pourquoi c’est important

L’arrivée de l’OLED sur l’iMac apporterait : des noirs parfaits, un contraste nettement supérieur, des couleurs plus riches et une meilleure efficacité énergétique. Cela positionnerait l’iMac au niveau — voire au-dessus — des meilleurs écrans professionnels actuels, notamment pour la création graphique, la vidéo et le design.

En résumé : Apple prépare clairement l’avenir OLED de l’iMac, mais il faudra encore attendre quelques années avant de voir ce projet se concrétiser.