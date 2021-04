Apple a annoncé un nouvel iMac, l’ancien est donc en promotion et « abordable »

Hier soir, nous avons eu d’énormes nouvelles sur le front des ordinateurs de bureau. Lors de l’événement « Spring Loaded » organisé par Apple, le PDG Tim Cook a annoncé un tout nouvel iMac, et les changements sont aussi brillants que significatifs.

L’iMac de 24 pouces a été radicalement redessiné et sera disponible dans un éventail de teintes éclatantes. Cette annonce s’accompagne d’une baisse spectaculaire du prix de l’ancien iMac. En ce moment, sur Amazon, vous pouvez économiser 110 euros sur un nouvel iMac Apple de 21,5 pouces avec son écran Retina 4K. Il passe de son prix normal de 1 639 euros à 1 529,99 euros, soit une énorme baisse de près de 10 %. De telles remises sont extrêmement rares, alors ne laissez pas passer cette occasion si vous voulez mettre la main sur l’ordinateur tout-en-un d’Apple.

Le monde du travail a changé, et maintenant plus que jamais vous avez besoin d’un ordinateur de bureau fiable pour gérer non seulement votre charge de travail, mais aussi les appels Facetime apparemment sans fin, et plus encore. Il n’y a sans doute pas de meilleure machine que l’iMac de 21,5 pouces d’Apple pour s’acquitter de cette tâche. Cet iMac possède la puissance, la vitesse et, bien sûr, le design légendaire d’Apple pour gérer tout ce que votre travail exige, du simple traitement de texte au montage vidéo complexe. Avec un ordinateur de bureau comme celui-ci, vous pouvez facilement gérer les tâches de votre maison, sans parler de votre activité secondaire, en plus de tout ce que votre travail peut vous demander.

Tout d’abord, il y a sa puissance. Au cœur se trouve le processeur Intel Core i5 de 8e génération à 6 cœurs et cadencé à 3 GHz, couplé par 8 Go de RAM et une carte graphique AMD Radeon Pro 560 X. Cela signifie qu’il est équipé pour gérer les applications les plus volumineuses, les jeux les plus récents et les plus rapides, ainsi que les montages vidéo ou photo les plus exigeants, surtout si l’on tient compte de son stockage SSD de 256 Go. Cela signifie que les images arriveront avec des couleurs brillantes et un réalisme inégalé sur l’écran Retina 4K d’une résolution de 4 096 x 2 304 pixels.

De plus, cet iMac est équipé de deux ports Thunderbolt 3 (USB-C), ce qui signifie des transferts de fichiers et des connexions à d’autres appareils compatibles rapides comme l’éclair. Et pourtant, Apple a gardé à l’esprit vos appareils plus anciens, en l’équipant de quatre ports USB-A. En termes de connectivité, il y a du Wi-Fi 802.11 ac et du Bluetooth 4.2, ainsi qu’un port Ethernet Gigabit. Et parce qu’Apple sait qu’une grande partie de votre travail et de vos interactions sociales se font désormais par appel vidéo, il est équipé d’une caméra FaceTime HD pour obtenir l’image la plus nette et la plus ininterrompue possible. Ajoutez à cela un Magic Keyboard, une Magic Mouse 2 et un câble Lightning-to-USB, et cet iMac a tout pour plaire.

Également une remise de 10 % sur le modèle de 27 pouces

L’iMac de 21,5 pouces, qui est peut-être l’ordinateur de bureau ultime pour le travail à domicile, mais qui est aussi presque inégalé pour un usage personnel, est l’un des meilleurs ordinateurs de bureau que vous pouvez acheter. Et avec l’annonce du nouvel iMac 2021, nous assistons à des remises importantes, comme cette offre de 110 euros sur Amazon.

Outre une réduction sur le modèle de 21,5 pouces, l’iMac de 27 pouces est également disponible à un prix jamais vu jusqu’ici. L’ordinateur tout-en-un de 27 pouces passe 1 889,99 euros pour le modèle doté du processeur Intel Core i5 cadencé à 3,1 GHz, 8 Go RAM, 256 Go de stockage en SSD. Il s’agit d’une réduction de 10 % également, puisque l’iMac de 27 pouces est proposé au prix de 2 099 euros.