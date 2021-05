Les Galaxy Watch 4 et Watch Active 4 de Samsung lancées en août avec Wear OS ?

La question se pose depuis longtemps : Samsung va-t-il opter pour Wear OS de Google au lieu de Tizen ? Bien qu’il soit basé sur la même plateforme populaire Android, Wear OS de Google n’est pas aussi populaire. Il surpasse certainement les autres smartwatches par le simple fait que de nombreux fabricants l’utilisent pour des dizaines de smartwatches mais les futures Galaxy Watch de Samsung pourraient bien donner un coup de pouce à la plateforme Wear OS.

En effet, plusieurs rumeurs ont laissé entendre que la société abandonnerait son propre système d’exploitation destiné aux smartwatches et basé sur Tizen pour Wear OS, et cela semble se confirmer. Il s’agira là d’un changement de stratégie pour Samsung, espérant attirer davantage de fabricants et de développeurs dans l’écosystème Galaxy Watch. Wear OS recevra également un coup de pouce majeur avec le soutien de Samsung.

Tizen n’est pas vraiment la plateforme la plus populaire pour les wearables mais, par rapport à d’autres systèmes d’exploitation personnalisés pour les smartwatches, il se porte bien. Cela est principalement dû à la popularité de Samsung et aux avantages qu’il offre lorsqu’il est connecté aux smartphones du géant sud-coréen. Cependant, cette popularité n’est apparemment pas suffisante pour convaincre les développeurs d’applications d’investir dans le système, et c’est la raison pour laquelle Samsung envisagerait de changer de camp.

Un rapport en provenance de Corée du Sud cite en exemple KakaoTalk, l’une des plateformes de messagerie les plus populaires dans ce pays. Elle refuse de créer une application pour la gamme Galaxy Watch, malgré la popularité de Samsung dans ce pays. La compatibilité avec de nombreuses applications populaires sur Wear OS pourrait être le facteur déterminant derrière la décision de Samsung de la mettre sur la future Galaxy Watch 4.

Mais, le retour à Wear OS pourrait être délicat. Le logiciel présente des problèmes chroniques tels qu’une mauvaise optimisation de la batterie, des performances médiocres, un manque de mises à jour en temps voulu, etc. Google devrait parler de certaines mises à jour de Wear OS au cours de son prochain événement annuel pour les développeurs, la I/O 2021, et espérons qu’elle tiendra compte de certains de ces problèmes.

Des fonctionnalités manquantes

La Galaxy Watch 4 pourrait se décliner en deux tailles, 42 mm et 46 mm. Pendant ce temps, la Galaxy Watch Active 4 devrait être déclinée dans des modèles de 40 mm et 42 mm. La première devrait avoir un « design de montre traditionnel », tandis que la seconde devrait avoir un « design simple et décontracté ». Encore une chose ? Malgré des teasers, ni la Galaxy Watch 4 ni la Galaxy Watch Active 4 ne devraient être dotées d’une fonction de surveillance de la glycémie. On ne sait pas si cela est dû au passage à Wear OS, mais il est plus probable que la technologie et le processus légal pour certifier cette fonctionnalité ne sont pas encore prêts.

La source indique que Samsung va lancer la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4 côte à côte pour la première fois.