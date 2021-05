Les rendus du Huawei P50 dévoilent son module caméra

Bien que nous ne sachions toujours pas quand il sera lancé, le Huawei P50 s’annonce déjà comme un smartphone assez intrigant, et pas seulement dans le bon sens. Tout d’abord, il devrait être le tout premier smartphone à être livré avec le système d’exploitation HarmonyOS de Huawei, ce qui permettra au public de voir enfin s’il s’agit vraiment d’un fork d’Android ou non.

Cependant, la partie la plus inhabituelle du smartphone pourrait être la conception de sa caméra et il semble que les fuites n’arrivent pas à se mettre d’accord sur l’apparence des caméras à l’intérieur.

Une partie du problème est qu’il ne semble pas y avoir assez d’espace pour entasser toutes ces caméras d’une manière visuellement attrayante. Alors que la bosse oblongue de la caméra elle-même est grande, les deux cloisons circulaires à l’intérieur laissent ironiquement moins de place pour les caméras. Considérant que la série Huawei P50 pourrait avoir quatre à cinq capteurs, l’espace semble plutôt restreint.

Ce dernier rendu de Teme, alias @RODENT950 sur Twitter, montre quatre caméras et un flash se disputent l’espace à l’intérieur de ces deux cercles. La conception en forme de douille dans le cercle inférieur a de la place pour le flash LED et une caméra côte à côte, tandis que le cercle au-dessus a trois caméras dans une formation triangulaire. Étant donné le nombre, il pourrait s’agir d’un aperçu du modèle Huawei P50 Pro.

Selon les rumeurs précédentes, le P50 de base serait équipé d’une caméra primaire, d’une caméra ultra-large et d’une caméra téléobjectif à l’arrière. Le modèle Pro échangerait le téléobjectif contre un capteur photo périscopique 5X, tandis que le modèle Pro+ comprendrait à la fois un téléobjectif et un capteur photo périscopique.

L’As de la photo ?

Un observateur a noté que les rendus pourraient également faire allusion à l’une des capacités de la caméra. En plus de la marque Leica, le texte fait allusion à un zoom équivalent à 13-19 mm. On ne sait pas encore si l’appareil sera doté d’un objectif de type périscope, mais les modèles P50 Pro et Pro+ pourraient bien en être dotés. Cela offre à peu près le même facteur de zoom que dans les prédécesseurs comme le P40 Pro et le Mate 40 Pro (tous deux 18-125 mm), mais avec des angles généraux plus larges.

Il est probable que tous les regards soient tournés vers le Huawei P50 lorsqu’il sera dévoilé dans le courant de l’année. L’entreprise n’est plus dans le Top 5 mondial des vendeurs de smartphones et l’on pourrait s’attendre à ce qu’elle tente de regagner sa place avec ce smartphone révolutionnaire.

Alors que les rendus suggèrent que le Huawei P50 arrivera relativement vite, il ne serait pas surprenant que Huawei attende un peu plus longtemps pour lancer son smartphone vedette.