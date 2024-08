Apple prépare-t-il le retour de l’iMac Pro avec un écran de 30 pouces ?

Des récentes rumeurs ravivent l’espoir des fans d’Apple, avec des spéculations autour du développement par la société d’un nouvel ordinateur doté d’un écran de 30 pouces. Si Apple poursuit ce projet et le présente au public dans les prochaines années, ce nouvel ordinateur pourrait bien être le plus grand iMac jamais commercialisé.

Ces rumeurs suscitent également des discussions autour d’une possible réintroduction de l’iMac Pro, un ordinateur de renom qui a été abandonné par Apple il y a plus de trois ans.

Mark Gurman, journaliste réputé de Bloomberg, a évoqué l’arrivée de nouveaux appareils Apple. Parmi eux, il a révélé que Apple travaillerait actuellement sur un iMac plus grand, équipé d’un écran de 30 pouces. Ce modèle surpasserait de 6 pouces l’actuel iMac de 24 pouces et de 3 pouces le Studio Display. Il serait également légèrement plus petit que le Pro Display XDR, qui propose un écran 6K de 32 pouces.

Jusqu’à présent, l’iMac le plus grand développé par Apple était le modèle de 27 pouces, qui utilisait encore des processeurs Intel avant d’être abandonné. Cette même destinée a touché l’iMac Pro, retiré des sites d’Apple et des magasins, signalant ainsi la fin de sa production.

L’année dernière, plusieurs rapports ont fait état du développement d’un iMac plus grand par Apple, bien que la société ait ensuite démenti ces rumeurs en affirmant qu’aucun projet de ce type n’était prévu.

Un retour de l’iMac Pro ?

MacRumors a émis l’hypothèse que cet iMac de 30 pouces pourrait marquer le retour de l’iMac Pro, une idée déjà évoquée par l’analyste Ming-Chi Kuo. En effet, deux analystes de renom, Kuo et Gurman, ont plusieurs fois mentionné ce développement. La récente mention de Gurman dans son dernier rapport suggère qu’Apple continue d’expérimenter avec ce concept.

Apple semble avoir rencontré quelques difficultés dans le développement de l’iMac, ralentissant le rythme de ses mises à jour et de ses innovations pour ce produit phare. La dernière mise à niveau remonte à 2023, lors de l’événement « Scary Fast », avec l’annonce du nouvel iMac de 24 pouces, désormais équipé de la puce M3, mais sans autres changements notables.

L’avant-dernière mise à niveau remonte à 2021, année où Apple a introduit un iMac entièrement repensé, arborant un design à bords plats et abandonnant les processeurs Intel au profit de la puce M1.

Cependant, la même année, Apple a également tiré un trait sur l’iMac Pro, laissant ce modèle derrière lui avec un processeur Intel, sans jamais le doter de la puce de série M, malgré l’enthousiasme du public.

À chaque nouvelle génération de puces développées par Apple, les analystes et spéculateurs prédisent le retour de l’iMac Pro, mais jusqu’à présent, aucune confirmation n’a été apportée. La dernière rumeur en date évoque la possibilité d’un nouvel iMac plus grand, avec un écran de 30 pouces et la dernière puce série de M, ce qui pourrait marquer le retour tant attendu de l’iMac Pro.

Si ces spéculations se concrétisent, Apple pourrait frapper fort en offrant une nouvelle version de son iMac Pro, mariant taille et puissance, pour répondre aux attentes des professionnels et des créatifs. Reste à voir si Cupertino lèvera enfin le voile sur ce projet.