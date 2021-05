Le nouveau MacBook Air pourrait être aussi coloré que l’iMac 2021

Bien sûr, ces rendus montrent également un châssis beaucoup plus fin , qui, selon Prosser, est juste assez haut pour loger le port USB-C. Le premier MacBook Air M1 d’Apple réutilisait le même châssis que le MacBook Air à base de processeurs Intel. Bien qu’il soit totalement dépourvu de ventilateur, le châssis était suffisamment grand pour accueillir des ventilateurs à l’intérieur, ce qui signifie qu’un MacBook Air plus fin conçu autour du M1 est assez crédible. Prosser dit que le nouveau MacBook Air sera livré avec la seconde génération de la puce M1 .

Il est courant de voir des bords ultrafins sur les rendus de produits, et Prosser admet que la taille de ces derniers était en grande partie une supposition basée sur ce qu’on lui avait montré. D’autres ordinateurs portables de 13 pouces dotés d’un écran 16:10 présentent déjà des bords aussi fins, notamment le Dell XPS 13 et le Razer Book 13. Le nouvel iMac a un grand bord sous l’écran, mais c’est une contrainte de conception du facteur de forme tout-en-un, qui a forcé Apple à placer les composants dans l’espace sous l’écran pour que l’arrière de reste un élément de conception fin.

La couleur des bords de l’écran et du clavier est également un changement majeur par rapport au MacBook Air actuel. Les rendus montrent des bords d’écran blancs très fins , ainsi que des touches blanches pour le clavier . Les cadres blancs étaient l’un des éléments de conception les plus controversés des nouveaux iMac.

Avant le lancement de l’iMac, Prosser a divulgué des rendus similaires sur les nouvelles options de couleurs. Les couleurs réelles de l’iMac se sont avérées beaucoup plus flashy, et offraient un ton différent sur la face avant.

Si l’on en croit les dernières fuites et rendus, le prochain MacBook Air est sur le point de s’inspirer largement du nouvel iMac . Les images proviennent de Jon Prosser, et elles montrent les nouveaux appareils arborant un nouveau design radicalement différent de ses prédécesseurs. Selon Prosser, il s’agit de rendus d’artistes qu’il a réalisés sur la base de ce qui lui a été montré par sa propre source.