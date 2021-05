OPPO pourrait être le prochain à lancer un smartphone pliable à clapet

Les smartphones pliables gagnent lentement du terrain, les marques passant des prototypes et concepts aux produits commerciaux. OPPO pourrait être le prochain fabricant à rejoindre le train en marché, avec son propre smartphone pliable à clapet.

De précédents rapports ont déclaré que le premier smartphone pliable de OPPO sera dévoilé au cours du deuxième trimestre de cette année, qui se termine en juin. Considérant que nous en savons maintenant plus sur l’appareil, ce calendrier de lancement pourrait encore se vérifier.

L’information a d’abord fait surface sur Weibo, où un populaire utilisateur a divulgué certains éléments de conception et des caractéristiques du smartphone pliable. Selon la source, OPPO est actuellement dans les dernières étapes du test d’un facteur de forme à clapet avec un écran flexible de 7 pouces à l’intérieur, et un écran plus petit de 2 pouces sur la couverture extérieure. L’écran principal sera doté d’un panneau LTPO avec un taux de rafraîchissement variable pour équilibrer la fluidité et la consommation d’énergie. Le produit sera vraisemblablement destiné aux femmes.

Ces spécifications indiquent une approche sensiblement différente du smartphone pliable OPPO X 2021, qui peut se déployer en tablette à la demande. Il semble que l’entreprise veuille commencer par quelque chose d’un peu plus conventionnel avant de prendre de plus gros risques.

Le smartphone à clapet de OPPO sera en concurrence avec des appareils comme le Galaxy Z Flip et le Moto RAZR, qui ont tous deux des écrans principaux plus petits. Cela pourrait signifier que OPPO offrira un écran plus grand ou plus haut que la plupart des smartphones conventionnels actuels. Il reste à voir quel ratio il offre, et à quel point il devient compact une fois plié.

À quand une disponibilité en France ?

Pour l’instant, les détails tels que le processeur, les caméras et la batterie restent inconnus. Mais en regardant la gamme actuelle de OPPO, nous pouvons nous attendre à plusieurs capteurs pour la caméra arrière et à une charge rapide pour la batterie. Pour tout le reste, nous devrons attendre plus longtemps pour que les informations officielles arrivent.

À peu près au même moment, Samsung devrait dévoiler son nouveau Galaxy Z Flip 3, avec des améliorations au niveau du design et des spécifications. OPPO pourrait potentiellement réduire la concurrence existante avec un smartphone pliable moins cher, car la marque est assez compétitive dans son pays d’origine. La disponibilité mondiale reste un mystère pour le moment.